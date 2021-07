Besluit van Solskjaer maakt Van de Beek tot ‘wildcard’ in ‘make-or-break season’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 09:48 • Chris Meijer

Het eerste seizoen van Donny van de Beek bij Manchester United verliep uitermate teleurstellend, maar de Manchester Evening News schrijft dat de situatie van de 24-jarige middenvelder spoedig kan kantelen. Volgens de regionale krant gaat manager Ole Gunnar Solskjaer zijn systeem op de schop gooien. Binnen die nieuwe formatie geldt Van de Beek als ‘wildcard’ binnen de selectie.

Van de Beek kwam er in zijn eerste seizoen bij Manchester United weinig aan te pas. De middenvelder heeft tot dusver 36 wedstrijden voor Manchester United achter zijn naam staan, waarvan 15 als basisspeler en waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 2 assists. De afgelopen tijd werd hij gelinkt aan een vertrek uit Engeland, daar Barcelona belangstelling zou hebben. De rol van Van de Beek bij Manchester United is echter nog niet uitgespeeld, zo benadrukt de Manchester Evening News.

De krant wijst op het feit dat onder meer Ruben Días, Timo Werner, Thiago Alcântara en Kai Havertz ook tijd nodig hadden om hun plek te vinden in Engeland. De coronapandemie en bijbehorende maatregelen maakten het lastig voor spelers om een goede verstandhouding te creëren met medespelers, ondanks dat Van de Beek bijzonder goed kan opschieten met Nemanja Matic. Bovendien maakte het moordende schema het lastig voor hem om op het trainingsveld extra te werken aan de aspecten die van hem geëist worden in de Premier League en binnen het systeem van Solskjaer.

Daar is nu in de voorbereiding alle tijd voor en het feit dat Solskjaer zijn systeem door de naderende komst van Raphaël Varane wil veranderen van 4-2-3-1 naar 4-3-3, kan voordelig uitpakken voor Van de Beek. De Noorse manager zou met een centraal duo dat bestaat uit Varane en Harry Maguire de defensieve middenvelder - afgelopen seizoen was dat Fred, Scott McTominay of Matic - in zijn systeem willen vervangen en met twee ‘dynamische nummers 8’ willen spelen achter aanvallende middenvelder Bruno Fernandes. In dat geval zouden Paul Pogba en Van de Beek samen met Fernandes een middenveld moeten vormen.

De Manchester Evening News benadrukt wel dat er een make-or-break season aankomt voor Van de Beek. De middenvelder wil zelf graag bij Manchester United blijven, ondanks dat er belangstelling bestaat vanuit Serie A, LaLiga en de Bundesliga. Er wordt gewaarschuwd dat Van de Beek waarschijnlijk geen derde kans zal krijgen bij Manchester United. Zijn contract op Old Trafford loopt nog door tot medio 2025 en bevat een optie voor een extra jaar.