‘Everton-spelers smeken identiteit gearresteerde ploeggenoot bekend te maken’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 08:44

De spelers van Everton hebben de clubleiding gesmeekt om de identiteit van hun gearresteerde ploeggenoot bekend te maken, zo schrijft The Sun. De Daily Mirror kwam maandagavond met het nieuws dat een 31-jarige Premier League-speler annex A-international gearresteerd zou zijn wegens een zedendelict, waarna Everton in een bericht op de website bekendmaakte dat een speler voorlopig geschorst is gedurende een politieonderzoek. De selectie van Everton lijdt nu onder alle geruchten die zijn ontstaan in de Engelse voetbalwereld.

Om die reden zou de selectie van Everton nu een beroep hebben gedaan op de clubleiding om de identiteit van hun gearresteerde ploeggenoot bekend te maken. De spelers mogen geen contact hebben met hem, ondanks dat hij volgens The Sun wel contact probeert te zoeken met zijn ploeggenoten. De Engelse boulevardkrant schrijft dat een international player woest was, omdat hij uiteindelijk vijf gemiste oproepen had van zijn in Engeland niet nader genoemde ploeggenoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De spelers zijn enorm geïrriteerd, ze zijn er niet blij mee dat ze hierin meegesleept worden. Premier League-spelers zoeken dag en nacht contact met de spelers van Everton om achter alle details te komen”, zo citeert The Sun een bron die bij de ‘emotionele teambijeenkomst’ aanwezig was. Er wordt gesteld dat de speler in kwestie momenteel op borgtocht vrij is, in een safehouse verblijft en alle beschuldigingen ontkent, terwijl zijn vrouw hun gezamenlijke huis verlaten zou hebben.

Waar in Engeland nog altijd de identiteit van de speler niet wordt genoemd en zijn naam alleen rondgaat in het geruchtencircuit, meldden IJslandse media al dat het om Gylfi Sigurdsson gaat. In de Engelse media gaat het verhaal rond dat de speler van Everton seksueel getinte berichten zou hebben verstuurd aan minderjarige meisjes. De politie van Manchester kwam maandag met een summier statement over de zaak. "Agenten hebben op vrijdag 16 juli 2021 een 31-jarige man gearresteerd op verdenking van kindermisbruik. Hij is op borgtocht door de politie vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek." De beschuldiging tegen Sigurdsson luidt 'child sex offence', een brede term die meerdere vormen van kindermisbruik omvat