Transfervrije Paulinho verkiest aanbod van 13,5 miljoen boven Europese top

Vrijdag, 23 juli 2021 om 07:32 • Chris Meijer

Paulinho vervolgt zijn carrière bij Al-Ahli, zo maakt de club uit Saudi-Arabië via zijn officiële kanalen bekend. De 32-jarige Braziliaanse middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij Guangzhou FC afgelopen was en ondertekent bij Al-Ahli een driejarige verbintenis, met een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro. Paulinho had ook de nodige mogelijkheden om terug te keren naar Europa.

Zo zou er vanuit LaLiga de nodige belangstelling geweest zijn voor Paulinho, die het meest nadrukkelijk werd gelinkt aan Atlético Madrid. Corinthians, Grêmio en Red Bull Bragantino wilden de middenvelder terughalen naar Brazilië, terwijl hij eveneens een aanbieding van Fenerbahçe en Shabab Al Ahli Club uit Dubai naast zich neerlegde. Paulinho besloot uiteindelijk voor het Saudische Al-Ahli - vorig seizoen de nummer acht van de Saudi Professional League - te kiezen, waar hij een met een driejarig contract ruim dertien miljoen euro gaat verdienen.

Paulinho bracht het grootste deel van de afgelopen zes jaar door in China. Tottenham Hotspur haalde de 56-voudig Braziliaans international in 2013 naar Europa, door bijna twintig miljoen euro over te maken naar Corinthians. The Spurs moesten twee jaar later ruim vijf miljoen euro verlies noteren toen Paulinho de overstap naar Guangzhou FC maakte. Barcelona haalde hem in 2017 voor veertig miljoen euro terug naar Europa, maar na een jaar besloot Paulinho weer naar China te trekken.

In China verdiende Paulinho naar verluidt 270.000 euro per week. De Chinese competitie besloot echter een salarisplafond in te stellen, waardoor spelers nog maximaal 60.000 euro per week mogen verdienen. Het zorgt ervoor dat alle duur betaalde spelers China nu langzaam maar zeker achter zich laten. Zo vertrok ook Paulinho’s ploeggenoot Anderson Talisca uit China voor een avontuur in Saudi-Arabië bij Al-Nasr.