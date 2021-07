Pover Feyenoord komt in Conference League-debuut niet voorbij FC Drita

Donderdag, 22 juli 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:04

Feyenoord heeft donderdagavond geen voorschot kunnen nemen op plaatsing voor de derde kwalificatieronde van de Conference League. De eerste Nederlandse deelnemer ooit aan het nieuwe clubtoernooi kwam niet voorbij FC Drita, de nummer twee van vorig seizoen in Kosovo: 0-0. De ploeg van Arne Slot, die zijn officiële debuut beleefde als trainer, kon ondanks een veldoverwicht niet imponeren. Over een week staat de return in De Kuip op het programma.

In Pristina, de hoofdstad van Kosovo, trad Feyenoord aan met nagenoeg dezelfde opstelling als in het laatste oefenduel met Werder Bremen (2-1 winst). De enige wijziging was de basisplek voor Naoufal Bannis, die ten koste ging van Róbert Bozeník. De nieuwkomer in de basiself was in de zevende minuut dicht bij het openingsdoelpunt, toen hij van dichtbij op doelman Faton Maloku stuitte met een schot in de korte hoek na een scherpe pass van Orkun Kökçü. Tien minuten voor de rust bokste Maloku een afstandsschot van Jens Toornstra weg.

Meer serieuze kansen kreeg Feyenoord niet in de eerste helft. De bezoekers hadden weliswaar een overwicht aan balbezit, maar kenden moeite om dat om te zetten in uitgespeelde mogelijkheden. Feyenoord zocht met name de aanval over de linkerflank, maar kwam door een gebrek aan creativiteit moeilijk door de defensie van Drita. De opponent uit Kosovo brak enkele keren dreigend uit, maar wist Justin Bijlow niet serieus te testen. Na de pauze was het spel van Feyenoord bepaald niet overtuigender.

Feyenoord was via Francesco Antonucci nog wel heel dicht bij de winnende treffer in de 'dying seconds'. pic.twitter.com/0hwvRyClKL — ESPN NL (@ESPNnl) July 22, 2021

Na een uur waagde linkspoot Tyrell Malacia een schot met het rechterbeen van net buiten het strafschopgebied. Doelman Maloku verwerkte zijn inzet. De grootste kans van de wedstrijd tot dan toe was niet veel later voor Guus Til. De zomeraanwinst werd vlak voor het doel bediend door Marcus Pedersen, die vanaf de rechterflank het zestienmetergebied betrad, maar schoot naast. In de vijfde minuut van de blessuretijd schoot Francesco Antonucci een afvallende bal tegen de rechterpaal, waardoor een zege voor Feyenoord uitbleef.