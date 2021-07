Advocaat moet door ‘kleine lettertjes’ in wachtkamer voor bonus van Feyenoord

Donderdag, 22 juli 2021 om 22:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:52

Dick Advocaat is voor de uitbetaling van zijn bonus overgeleverd aan de prestaties van Feyenoord in de voorronde van de Conference League. De trainer, die per 1 juli uit dienst trad in De Kuip, meent recht te hebben op een bonus vanwege het behalen van Europees voetbal. Chris Woerts meldt in De Oranjezomer dat er 'kleine lettertjes' zijn, waardoor Advocaat in de wachtkamer moet.

Woerts meldde eerder dat Advocaat recht had op de bonus, maar nuanceert zijn berichtgeving donderdagavond. "Dick was overtuigd, maar hij twijfelt nu ook een beetje", aldus de sportmarketeer. "In het contract staat dat hij Europees voetbal zou moeten halen. Dat heeft hij gehaald, maar je hebt ook kleine lettertjes in een contract. Er staat een clausule in het contract dat hij zijn bonus pas krijgt als Feyenoord geen verlies lijdt in de Conference League. Dus dat is nog even rekenen, dadelijk." Waarschijnlijk moeten de Rotterdammers daarvoor de groepsfase halen, zo voegt Woerts toe.

"Ik was ervan overtuigd", zegt de sportmarketeer. "Ik heb de clausule gezien: kwalificatie Europees voetbal staat er gewoon in. Maar de kleine lettertjes zijn doorslaggevend in een contract, dat blijkt dan maar weer." De verklaring van Woerts lijkt overeen te komen met het statement dat Feyenoord eerder naar buiten bracht over het geschil met Advocaat.

"Clubs keren bonussen uit op het moment dat je resultaten haalt die ook extra financiën voor de club opleveren", reageerde een woordvoerder van Feyenoord in gesprek met RTV Rijnmond. "Dat is nu niet aan de orde. De voorrondes Conference League zijn bewust niet in het contract opgenomen, want dit kost Feyenoord eerder geld dan dat het substantieel iets oplevert. Feyenoord betreurt deze gang van zaken, maar ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet.''