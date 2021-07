‘We willen dat Messi met buitengewone voetballers als Memphis blijft spelen’

Donderdag, 22 juli 2021 om 20:45 • Dominic Mostert

Memphis Depay verwacht 'gewoon' te mogen uitkomen in LaLiga. Eerder deze maand meldden diverse media in Spanje dat Barcelona voorlopig geen nieuwe spelers mag inschrijven voor de competitie, omdat het door LaLiga ingestelde salarislimiet ver is overschreden. Depay voorziet echter geen problemen en ook Joan Laporta is hoopvol. Volgens de voorzitter staat zelfs al vast dat alle zomeraanwinsten van Barcelona die tot nu toe zijn aangetrokken, ingeschreven kunnen worden.

"De spelers die zijn aangetrokken, kunnen geregistreerd worden", zei Laporta tijdens de gezamenlijke persconferentie met Depay van donderdagavond. "We kunnen op dit moment geen nieuwe spelers halen, maar Mateu Alemany (directeur voetbalzaken, red.) voert goede gesprekken met LaLiga. We moeten de regels volgen. We hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken: ofwel door de totale salariskosten te verminderen, ofwel via een andere oplossing die acceptabel is voor LaLiga. Bij LaLiga is ook goede wil aanwezig. De voorzitter van LaLiga (Javier Tebas) vindt het ook belangrijk dat grote spelers als Memphis voor de club kunnen spelen. We zijn er zeker van dat we een oplossing gaan vinden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Laporta spreekt één woord Nederlands en verklapt ‘geheim’ over Depay

Tijdens de presentatie verklapte Joan Laporta een 'geheim' over Memphis Depay. Lees artikel

Depay werd zelf eveneens gevraagd naar de problematiek. "Nee, daar maak ik me geen zorgen over. Ik focus me op het voetbal", maakte hij duidelijk. "De president gaf aan dat er wordt gezocht naar creatieve oplossingen. Het is natuurlijk een belangrijk thema voor iedereen hier, maar ik ben hier om prijzen te pakken en ik maak me geen zorgen. Ik weet zeker dat de president en het bestuur zich erover ontfermen. Zodra er weer supporters naar de wedstrijden mogen, zal de situatie anders zijn." Als de woorden van Laporta kloppen, kunnen behalve Depay ook Sergio Agüero, Eric García en Emerson Royal worden ingeschreven. Indien het contract van Lionel Messi niet verlengd wordt, zou Barcelona in één klap meer dan 130 miljoen euro besparen, maar dat is Laporta geenszins van plan.

"Hij heeft altijd aangegeven dat hij verder wil bij Barcelona. De gesprekken over zijn nieuwe contract verlopen goed. Er wordt hard aan gewerkt. We willen deze droom uit laten komen. En we willen dat Messi met buitengewoon getalenteerde voetballers als Memphis blijft spelen", gaf Laporta aan. Depay ziet er zelf ook naar uit om samen te spelen met Messi. "Ik wil heel graag met Leo samenspelen. Ik ben een groot fan van hem. Iedereen zou wel zo goed willen voetballen als hij. Ik zag gisteren al zijn gewonnen Ballons d'Or en er komt waarschijnlijk binnenkort een volgende bij. Het is een droom om met Messi te spelen."