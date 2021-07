Laporta spreekt één woord Nederlands en verklapt ‘geheim’ over Depay

Donderdag, 22 juli 2021 om 19:54 • Dominic Mostert

Memphis Depay is donderdagavond officieel voorgesteld als nieuwste aanwinst van Barcelona. In het bijzijn van onder meer president Joan Laporta en de moeder van Depay tekende de aanvaller zijn tweejarige contract in het Camp Nou. Hij verscheen kort op het veld om voor de camera wat trucjes met de bal te doen. Later op de avond nam hij samen met Laporta plaats voor een persconferentie vanaf het veld.

"Vandaag is de dag waarop het is gelukt", luidden de eerste woorden van Depay na het tekenen van zijn contract. "De gesprekken hebben lang geduurd, maar de wil om hiernaartoe te komen is er altijd geweest. Ik wil de voorzitter en het hele bestuur bedanken, en natuurlijk ook mijn eigen team. Iedereen hier weet hoe belangrijk deze club wereldwijd is. Als kind besefte ik al hoe groot deze club is. Ik heb mijn droom nagejaagd. Om hier nu als 27-jarige man te tekenen, is geweldig. Ik zie ernaar uit om in een vol stadion te gaan spelen."

Laporta reageerde meteen op de woorden van Depay. "Memphis gaf aan dat een droom voor hem uitkomt. Ik heb een geheim gehoord van je moeder: toen jij vijf jaar was, kreeg je een cadeau van je opa", zei Laporta, die het woord 'opa' in het Nederlands uitsprak. "Een Barcelona-shirt. Het was voorbestemd. Je opa zei dat je op een dag voor Barcelona zou spelen en dat is gebeurd." De moeder van Depay zat op de tribune en keek instemmend toe. Vorige maand doken foto's van een jonge Depay op met een Barcelona-shirt met de naam van Patrick Kluivert achterop. Kluivert tweette de foto's zelf met een knipoog.

"Mijn moeder kan dat verhaal beter vertellen dan ik, want ik was jong", zei Depay lachend. "Maar ik heb dat shirt inderdaad. Ik zag die foto voorbijkomen en ik dacht hetzelfde: het was voorbestemd. Mijn opa is niet meer onder ons, maar ik weet zeker dat hij trots zou zijn. Ik kom natuurlijk uit Nederland, waar je wordt grootgebracht met Barcelona-legendes zoals Johan Cruijff, de speelstijl, de ideeën over voetbal... Het voelt als een warm welkom hier en daar wil ik jullie voor bedanken."