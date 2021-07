Arne Slot verrast met aanvallende keuze in opstelling van Feyenoord

Donderdag, 22 juli 2021 om 19:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

Feyenoord begint donderdag op bezoek bij FC Drita met Naoufal Bannis in de spits. Arne Slot geeft de aanvaller in de tweede voorronde van de Conference League de voorkeur boven Róbert Bozeník, die op de bank plaatsneemt. Verder zijn er geen verrassingen te ontdekken in de opstelling van Feyenoord. De wedstrijd begint om 21.00 uur in Pirstina, de hoofdstad van Kosovo.

De opstelling van Feyenoord is bijna dezelfde als in het laatste oefenduel met Werder Bremen (2-1 winst). Justin Bijlow staat onder de lat, terwijl Marcus Holmgren Pedersen op de rechtsbackpositie zijn officiële debuut maakte. De Noorse verdediger kwam over van Molde FK. Centraal achterin vormt Leroy Fer, van nature een middenvelder, een koppel met Marcos Senesi. Lutsharel Geertruida ontbreekt vanwege een blessure. Tyrell Malacia is net als vorig seizoen de vaste linksback van de Rotterdammers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Guus Til is op de nummer tienpositie de tweede debutant aan de zijde van Feyenoord. De aanvallende middenvelder speelt vlak voor de controleurs Jens Toornstra en Orkun Kökçü. Voorin vult Bryan Linssen als rechtsbuiten de leegte in die Steven Berghuis achterliet. Alireza Jahanbakhsh, die als vervanger werd aangetrokken, is niet speelgerechtigd. Luis Sinisterra is de linkerspits, terwijl Bannis dus in de punt van de aanval staat. Nicolai Jörgensen vertrekt naar Kasimpasa en zit niet bij de wedstrijdselectie.

Over precies een week volgt de returnwedstrijd in De Kuip. Als Feyenoord de tweede voorronde overleeft, dan is FC Luzern de volgende tegenstander. Die Leuchten wonnen afgelopen seizoen de Zwitserse beker en eindigden in de Super League als vijfde.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökcü; Linssen, Bannis, Sinisterra