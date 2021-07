Memphis Depay toont trucjes tijdens presentatie in Camp Nou

Donderdag, 22 juli 2021 om 19:26 • Laatste update: 19:29

Memphis Depay is donderdagavond officieel voorgesteld als nieuwste aanwinst van Barcelona. In het bijzijn van onder meer president Joan Laporta en de moeder van Depay tekende de aanvaller zijn tweejarige contract in het Camp Nou. Hij verscheen kort op het veld om voor de camera wat trucjes met de bal te doen. Later op de avond beantwoordt Depay op een persconferentie vragen over zijn overstap.