‘Als ik terugdenk aan de tijd met Van Gaal, krijg ik nog steeds nachtmerries’

Donderdag, 22 juli 2021 om 19:03 • Dominic Mostert

Rafael da Silva bewaart geen warme herinneringen aan zijn samenwerking met Louis van Gaal bij Manchester United. De 31-jarige verdediger, inmiddels actief bij Istanbul Basaksehir, speelde tussen 2008 en 2015 op Old Trafford en werkte in zijn laatste seizoen onder Van Gaal. Bij Talk of the Devils, een podcast van The Athletic over Manchester United, vertelt Rafael dat hij nog weleens 'nachtmerries' heeft van Van Gaal.

"De man was geobsedeerd", blikt Rafael terug op de samenwerking met Van Gaal. De Braziliaan roept een wedstrijd tegen West Ham United in herinnering. Op 27 september 2014, in de zevende competitiewedstrijd onder Van Gaal, bereidde Rafael het openingsdoelpunt van Wayne Rooney voor. "Ik speelde een heel goede wedstrijd. Ik ben ervan overtuigd dat hij me eigenlijk niet wilde inzetten, maar volgens mij heeft Ryan Giggs daarbij geholpen. Ik speelde goed, ik bereidde een mooie goal van Wayne Rooney voor.”

De voorzet van Rafael op Wayne Rooney is te zien vanaf minuut 1:25.

De volgende dag toonde Van Gaal videobeelden van de wedstrijd aan de spelers. "‘Hier, hier, hier!’, zei hij steeds. Ik had er een goed gevoel over", vertelt Rafael. "Ik wist dat ik goed had gespeeld, misschien zelfs goed genoeg om man van de wedstrijd te zijn. Het doelpunt was het derde fragment uit de video. Ik dacht: nu gaat hij iets goeds over me zeggen. Hij zei: 'Hier, deze voorzet. Waarom stuit die bal? Dit is geen goede voorzet! Waarom deed je dat?' Ik keek hem aan en dacht: waar heeft deze vent het over? Ik heb een assist gegeven en hij zegt alleen maar dat het een slechte voorzet was."

Rafael werd in 2008 door Sir Alex Ferguson binnengehaald. De Schotse oud-trainer had andere verwachtingen dan Van Gaal, vertelt Rafael. "Het verschil zat 'm in de instructies tijdens de training. Van Gaal vroeg ons waarom we de bal meteen doorspeelden met ons eerste balcontact. Ferguson vond dat fantastisch om te zien. Het is goed voor het speltempo. Van Gaal had er een hekel aan. Hij zei dat we de bal moesten controleren. Twee keer raken, drie keer raken... Als ik eraan terugdenk, krijg ik nog steeds nachtmerries."

Rafael heeft zijn mening over de samenwerking met de nieuwe bondscoach van Oranje nooit onder stoelen of banken gestoken. In een interview met The Athletic vertelde hij in september vorig jaar dat Van Gaal hem op zijn tweede dag als trainer al liet weten dat hij mocht vertrekken. "Ik had nog niet eens getraind toen hij dat zei. Ik kon het niet geloven. Ryan Giggs probeerde het voor me op te nemen. Ik sprak er met hem over en ik snapte er niets van, aangezien ik niet eens de kans kreeg om mezelf op de training aan Van Gaal te laten zien. Hij kwam gewoon binnen en zei: ‘Je mag weg.’ Hij legde niets uit. Hij zei: ‘Je zal dit seizoen niet spelen, ik ga je niet gebruiken. Als je weg wil, mag je vertrekken. Ik zei: ‘Oké.’ Daarna heb ik geprobeerd om voor mijn plek te vechten. Ik ben een jaar gebleven en dat was enorm zwaar. Hij is een van de slechtste mensen met wie ik ooit samengewerkt heb.”