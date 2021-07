Zorgen bij Spaanse Olympische ploeg om beelden van enkel van Dani Ceballos

Donderdag, 22 juli 2021 om 17:48 • Chris Meijer • Laatste update: 17:55

Spanje begon donderdag met een 0-0 gelijkspel tegen Egypte teleurstellend aan de Olympische Spelen, maar het resultaat zorgt niet voor de meeste zorgen in het Spaanse kamp. Dani Ceballos viel tijdens het duel in de Sapporo Dome in de gelijknamige Japanse stad uit met een op het oog pijnlijke blessure aan de enkel, die veroorzaakt werd door Taher Mohamed. De middenvelder van Real Madrid hoopt echter dat zijn Olympische Spelen ondanks een flink gezwollen enkel nog niet voorbij zijn.

Met 43 minuten op de klok ontving Taher de bal en de Egyptische aanvaller van Al-Ahly draaide zijn lichaam, om Ceballos zo van de bal te houden. Daarbij landde de voet van Taher echter ogenschijnlijk onbewust vol op de enkel van de Spaanse middenvelder, waardoor hij volledig door het gewricht heen klapte. Ceballos probeerde aanvankelijk nog door te voetballen, maar uiteindelijk moest hij zich enkele minuten later laten vervangen door Jon Moncayola. Taher kreeg een gele kaart voor de actie, ondanks dat de VAR de beelden nog bekeek.

Taher Mohamed ???? se tomó el #VamosConTokyo muuuuy en serio. RIP el tobillo de Dani Ceballos pic.twitter.com/jhpDKNEoor — El Lineup de Guelon (@LineupDeGuelon) July 22, 2021

Ceballos trok direct zijn sok uit en op foto’s is te zien dat de enkel al volledig opgezwollen was toen hij van het veld stapte. Op een foto die later via social media opdook, blijkt dat er na afloop een gigantische zwelling op het gewricht is ontstaan. “Doet het zeer? Ja. Maar ik heb de hoop en het enthousiasme om mijn ploeggenoten nog te helpen tijdens deze Olympische Spelen”, schrijft Ceballos, die de afgelopen twee seizoenen door Real Madrid verhuurd werd aan Arsenal, op Twitter.

Hoe de enkel van Dani Ceballos er na de wedstrijd uitzag.

Volgens de officiële lezing van de Spaanse voetbalbond moet in de komende 48 uur blijken hoe de enkel van Ceballos geneest. Bondscoach Luis de la Fuente liet al weten dat het ‘er slecht uitziet’ en het is uitgesloten dat hij komende zondag tegen Australië alweer op het veld staat. Het halen van de wedstrijd tegen Argentinië op woensdag wordt ‘nagenoeg onmogelijk’ geacht, omdat Ceballos minimaal een week rust moet houden bij een dergelijke enkelblessure. Spanje bleef in de openingswedstrijd tegen Egypte met onder meer Pedri, Eric García, Dani Olmo en Unaí Simon binnen de lijnen steken op een 0-0 gelijkspel. In dezelfde groep won Australië met 0-2 van Argentinië.