‘Tottenham ziet bod van totaal 45 miljoen euro in Italië afgeslagen worden’

Donderdag, 22 juli 2021 om 16:13 • Chris Meijer

Tottenham Hotspur is nadrukkelijk geïnteresseerd in Cristian Romero, zo weten Sportitalia-journalist Gianluigi Longari en transferexpert Fabrizio Romano te melden. Longari meldt dat Atalanta een Engels bod van totaal 45 miljoen euro naar de prullenbak heeft verwezen. Volgens Romano verlangt de nummer drie van het afgelopen Serie A-seizoen een bedrag van 55 miljoen euro voor de 23-jarige centrumverdediger.

Atalanta en Tottenham zaten afgelopen week al succesvol met elkaar om de tafel, want Pierluigi Gollini gaat Bergamo zeer spoedig verruilen voor Londen. De 26-jarige doelman wordt gehuurd tot medio 2022, waarna the Spurs hem voor vijftien miljoen euro kunnen inlijven. Ook hebben de Engelsen de optie om de ruilovereenkomst een extra jaar te verlengen. Als Gollini minimaal twintig wedstrijden speelt voor Tottenham wordt de koopoptie verplicht. Er is echter ook door Atalanta en Tottenham gesproken over Romero.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

La Dea zou al fors aan Romero kunnen verdienen zonder dat hij daadwerkelijk in Bergamo onder contract staat. De vijfvoudig Argentijns international wordt tot de zomer van 2022 gehuurd van Juventus en Atalanta heeft een optie tot koop ter waarde van zestien miljoen euro, een bedrag dat over drie seizoenen kan worden betaald. Mogelijk moet Atalanta die optie tot koop nu al lichten, want Romero heeft in de 42 wedstrijden die hij in het afgelopen seizoen voor de club speelde een uitstekende indruk achter gelaten.

Tottenham is bijzonder gecharmeerd van Romero, die eerder ook voor Belgrano en Genoa speelde. Er is echter sprake van een fors verschil tussen vraag en aanbod in de onderhandelingen tussen the Spurs en Atalanta. Tottenham heeft tevergeefs een openingsbod van totaal 45 miljoen euro - een vaste transfersom van 35 miljoen euro, die door middel van bonussen met 10 miljoen euro kan oplopen - uitgebracht in Italië. Atalanta verlangt 55 miljoen euro voor Romero of hoopt dat Davinson Sánchez in een overeenkomst betrokken kan worden. De ex-Ajacied speelt voorlopig nog geen rol voor Tottenham in de jacht op Romero.