L’Équipe: Barcelona zoekt contact met vier clubs; Griezmann heeft voorkeur

Donderdag, 22 juli 2021 om 15:41 • Chris Meijer • Laatste update: 15:53

Barcelona werkt momenteel hard aan het vertrek van Antoine Griezmann. L’Équipe schrijft dat de Catalanen de dertigjarige aanvaller hebben aangeboden bij Manchester City, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid en Juventus. Griezmann zou zelf wel oren hebben naar een terugkeer naar Atlético, dat hem twee jaar geleden voor 120 miljoen euro aan Barcelona verkocht. Barcelona haalden eerder deze zomer met Memphis Depay en Sergio Agüero al twee aanvallende versterkingen binnen.

Het begint er meer en meer op te lijken dat Griezmann deze zomer gaat vertrekken bij Barcelona. De Catalanen willen de Fransman naar verluidt graag lozen, omdat hij met zijn torenhoge salaris zwaar op de begroting drukt. Mocht Griezmann vertrekken, kan een deel van het vrijgekomen salaris besteed worden aan de contractverlenging van Lionel Messi. Er is echter een tweede reden waarom Barcelona van Griezmann af wil, zo schrijft L’Équipe. Griezmann raakte onlangs in opspraak, toen een oud filmpje rondging waarop te zien was hoe hij en ploeggenoot Ousmane Dembélé meerdere personen belachelijk maakten die een technologisch probleem op hun hotelkamer proberen te verhelpen.

“Ik heb me altijd tegen iedere vorm van discriminatie gekeerd. De afgelopen dagen hebben mensen me willen afschilderen als iemand die niet tegen discriminatie is. Ik ontken alle beschuldigingen die tegen mij gemaakt zijn en maak mijn excuses als ik mijn Japanse vrienden gekwetst heb”, zo reageerde Griezmann op Twitter op de video die dateert van 2019, toen Barcelona op trainingskamp was in Japan. De video heeft geleid tot een conflict tussen Barcelona en zijn Japanse hoofdsponsor Rakuten, wat voor de Catalanen eveneens een reden is om Griezmann ondanks zijn nog tot medio 2024 lopende contract in de etalage te zetten.

Griezmann is echter niet van plan om zomaar te vertrekken. “Niet alleen maar omdat Barcelona in een lastige situatie zit”, zo citeert L’Équipe een bron dicht bij Griezmann. De aanvaller is volgens de Franse sportkrant aangeboden bij Juventus, Manchester City, Tottenham Hotspur en Atlético, maar heeft een duidelijke voorkeur: een terugkeer naar Madrid, waar hij nog altijd een goede verstandhouding heeft met trainer Diego Simeone. De afgelopen tijd gonsden er nadrukkelijk geruchten over een ruildeal tussen Barcelona en Atlético, waardoor Saúl Ñíguez de omgekeerde weg had moeten bewandelen. ARA meldde echter deze week dat deze ruildeal definitief van de baan is.

“We hebben een heel goede relatie. Een relatie die verder gaat dan sport, aangezien mijn dochters veel spelen met zijn zonen. Hij is een buitengewone speler. Afgezien van alles wat hij Atlético heeft gegeven, hoop ik dat hij het goed doet bij Barcelona. Op het EK toonde hij aan dat hij overal geweldige dingen kan laten zien”, zo liet Simeone optekenen in een interview met AS. Het forse jaarsalaris van Griezmann zou naast een bovenop de ruildeal te betalen transfersom voorlopig een struikelblok zijn voor Atlético. Overigens zitten ook niet alle fans van los Colchoneros te wachten op de terugkeer van Griezmann, want een deel van de aanhang neemt hem zijn vertrek naar Barcelona nog altijd kwalijk.