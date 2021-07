Antony en Richarlison tonen klasse bij benauwde zege Brazilië

Brazilië is de Olympische Spelen donderdag begonnen met een benauwde zege op Duitsland. De ploeg van bondscoach André Jardine was na een 3-0 ruststand met 4-2 te sterk. Richarlison toonde zich bloedvorm. De aanvaller van Everton nam drie van de vier treffers voor zijn rekening, waarbij de eerste werd aangegeven door Antony. De Ajacied begon in de basis en ging een kwartier voor tijd naar de kant. Matheus Cunha miste op slag van rust een strafschop namens Brazilië.

Bij Duitsland ging het in aanloop naar het openingsduel op de Olympische Spelen vooral over een racistisch incident tijdens een oefenduel met Honduras. Het Onder-23 team werkte zaterdag achter gesloten deuren een oefenwedstrijd af, maar besloot de strijd vijf minuten voor tijd te staken vanwege racistische uitlatingen aan het adres van Jordan Torunarigha. De aanvaller van Hertha BSC begon tegen Brazilië vanaf de bank. De ploeg van Jardine kwam al snel op voorsprong. Na zeven minuten spelen had Antony een schitterende steekbal in huis op Richarlison. De spits schoot in eerste instantie op de vuisten van Florian Müller, maar was in de rebound wel trefzeker: 1-0.

Diezelfde Richarlison had na een kwartier spelen al de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar vond dit keer Müller wel op zijn weg. Op aangeven van Guilherme Arana was het niet veel later alsnog raak. Na een splijtende voorzet van de linkervleugelverdediger van Atlético Mineiro was het voor Richarlison een koud kunstje om van dichtbij raak te koppen voor de 2-0. De aanvalsleider completeerde zijn hattrick na een half uur spelen. Het voorbereidende werk kwam dit keer van Cunha, waarna Richarlison met een geplaatst schot de rechterhoek vond: 3-0. De spits ging daarmee de geschiedenisboeken in, daar het nog nooit een speler uit de Premier League lukt om drie treffers te maken tijdens een wedstrijd op de Olympische Spelen.

Brazilië had het duel vervolgens definitief in het slot kunnen gooien na een handsbal van Benjamin Henrichs, maar Cunha faalde vanaf de stip. In het tweede bedrijf kantelde de wedstrijd volledig en was het Duitsland dat na een klein uur spelen iets terug deed. Een schot van Nadiem Amiri werd verkeerd ingeschat door doelman Santos en viel plots binnen. Toen Maximilian Arnold vervolgens met een tweede gele kaart moest inrukken leek het verzet van de Duitsers gebroken, maar een rake kopbal van Ragnar Ache bracht de spanning voor even terug. Het slotakkoord kwam echter van de voet van Paulinho, die vanaf de linkerkant naar binnen trok en fraai de rechterkruising vond: 4-2.

