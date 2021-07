Georginio Wijnaldum: ‘Dat speelde een grote rol in mijn keuze voor PSG’

Donderdag, 22 juli 2021 om 13:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:04

Georginio Wijnaldum had over belangstelling niets te klagen toen bekend werd dat hij Liverpool na vijf seizoenen zou gaan verlaten. De dertigjarige middenvelder kreeg onder meer een aanbieding van Paris Saint-Germain en al snel werd duidelijk dat de Franse grootmacht zijn volgende werkgever zou worden. Trainer Mauricio Pochettino wilde Wijnaldum in zijn tijd bij Tottenham Hotspur al binnenhalen, maar een vertrek bij Liverpool was toen nog niet aan de orde.

"Mijn contract bij Liverpool liep af en verschillende clubs hadden zich al voor mij gemeld", blikt Wijnaldum donderdag bij zijn presentatie met PSG TV terug op de transferperikelen van deze zomer. "Toen PSG zich meldde was het contact al snel heel erg goed, waardoor ik alleen nog maar naar deze club wilde. Mauricio Pochettino wilde mij bij Tottenham Hotspur graag hebben, dus het contact met hem was al goed. Daarnaast liet PSG duidelijk merken dat ze mij heel graag wilden aantrekken. Dat heeft een grote rol gespeeld in mijn uiteindelijke keuze", benadrukt de Oranje-international.

???????



Notre recrue @GWijnaldum a accordé une interview à #PSGtv à son arrivée à Paris. L'international néerlandais évoque ce nouveau défi dans sa carrière, et les ambitions qui l'animent ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 22, 2021

Wijnaldum wil bij PSG belangrijk zijn in aanvallend opzicht, zeker gezien de aanvallende filosofie van de Franse club. Wat dat betreft zijn er overeenkomsten met de manier van spelen van Liverpool. "Die filosofie past ook goed bij mij en bij PSG kan ik gelukkig mijn hart ophalen. Het is het soort voetbal waar ik van hou." Het goede voetbal moet uiteindelijk prijzen opleveren, weet ook Wijnaldum. "Ze hebben de Champions League-finale gehaald (in 2020, red.) en stonden afgelopen seizoen in de halve finale. Ze zijn hier aan een geweldig project bezig en we bouwen aan een elftal om alle doelstellingen te behalen."

De zomeraanwinst kijkt uit naar zijn debuut in het Parc des Princes, zeker nu er weer supporters aanwezig mogen zijn bij thuiswedstrijden van PSG. "Ik wil dat stadion heel graag leren kennen als speler. Ik was erg onder de indruk toen we hier met Liverpool speelden in de Champions League. PSG heeft supporters die nooit opgeven en negentig minuten achter hun ploeg staan. PSG won toen met 2-1 en de fans hadden daar zeker een groot aandeel in", zo besluit Wijnaldum, die in Parijs vastligt tot medio 2024.