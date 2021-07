Slagvaardige Brands slaat voor derde keer toe deze week met Everton

Donderdag, 22 juli 2021 om 13:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:47

Marcel Brands heeft voor de derde keer deze week toegeslagen op de transfermarkt. De technisch directeur van Everton presenteerde donderdag in de persoon van Demarai Gray zijn nieuwste aanwinst. De aanvaller komt voor zo'n twee miljoen euro over van Bayer Leverkusen, dat hem in de winter voor nagenoeg hetzelfde bedrag overnam van Leicester City. Gray tekent bij Everton een driejarig contract tot medio 2024, met de optie voor een vierde jaar.

De transfer naar Everton betekent voor Gray een terugkeer in de Premier League, nadat hij eerder tussen 2016 en 2021 uitkwam voor Leicester City. Gray, die zich inmiddels in Orlando voor de Florida Cup heeft gemeld bij de selectie van Rafa Benitez, hielp Leicester City aan de titel in de Premier League in het seizoen 2015/16. Daarnaast speelde hij meerdere interlands voor Engelse jeugdteams, van de Onder-18 tot Onder-21. De buitenspeler begon zijn carrière bij Birmingham City, waar hij in 73 wedstrijden 8 keer wist te scoren.

"Ik ben verheugd om terug te zijn in de Premier League bij zo'n grote club", vertelt Gray op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik kan niet wachten om met het team aan het werk te gaan. Toen ik met de trainer en Marcel Brands sprak had ik een heel goed gevoel bij de club en ik denk dat dit de juiste plek is om mij te blijven ontwikkelen. Alles klopt wat Benítez en Brands mij verteld hebben, inclusief de ambities en doelen van de club. Het belangrijkste doel moet zijn om terug te dringen richting de bovenste plaatsen en de concurrentie aan te gaan."

Gray wist het afgelopen halfjaar geen onuitwisbare indruk achter te laten bij Leverkusen. Tijdens zijn debuutwedstrijd tegen VfB Stuttgart was hij nog wel trefzeker, maar daarna moest de aanvaller het voornamelijk doen met invalbeurten. Gray is de derde speler deze week die zich aansluit bij de ploeg van Benítez. Eerder slaagde Brands erin om Andros Townsend en doelman Asmir Begovic naar Goodison Park te halen. Townsend kon transfervrij worden opgepikt bij Crystal Palace, terwijl Begovic werd overgenomen van Bournemouth.