Muslera reageert op horror-optreden tegen PSV: ‘Heel moeilijke dag’

Donderdag, 22 juli 2021 om 12:51 • Rian Rosendaal

Fernando Muslera trekt het boetekleed aan na de voor Galatasaray dramatisch verlopen wedstrijd tegen PSV (5-1 nederlaag) in de tweede voorronde van de Champions League. De inmiddels 35-jarige doelman ging verloor in de tweede minuut al de bal aan Eran Zahavi, die scoorde en PSV een droomstart bezorgde. Tot overmaat van ramp tikte de ongelukkige Muslera in de slotfase een kopbal van Mario Götze in zijn eigen doel. Mede hierdoor is vroegtijdige uitschakeling in Europa voor Galatasaray heel dichtbij gekomen.

"Gisteren was een heel moeilijke dag voor mij, een dag waarop helemaal niets goed ging", zo opent de schuldbewuste Muslera zijn post van donderdag op Instagram. "Maar zoals altijd blijf ik gewoon elke dag vechten en zorg ik ervoor dat ik op alles voorbereid ben. Ik wil de supporters, onze trainer Fatih Terim, de technische staf, alle medewerkers en de gehele Galatasaray-familie bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Het betekent ontzettend veel voor mij en mijn familie", aldus de ervaren sluitpost uit Uruguay.

De in 2011 door Galatasaray aangetrokken Muslera is niet meer weg te denken onder de lat bij de Turkse topclub. De 123-voudig international van Uruguay kwam in ruim tien jaar tijd tot 386 wedstrijden. Zijn prijzenkast werd bij Galatasaray aangevuld met vijf landstitels, vier nationale bekers en viermaal de Turkse Supercup. Muslera staat op woensdag 28 juli wederom tegenover PSV, dat dan een bezoek brengt aan de Türk Telekom Arena.