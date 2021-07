Ook spelers van Portsmouth beticht van racisme na verloren EK-finale Engeland

Donderdag, 22 juli 2021 om 12:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:16

Portsmouth is een tuchtprocedure gestart tegen enkele jeugdspelers wegens racistische uitlatingen, zo laat de club donderdag weten in een officiële verklaring. Aanleiding zijn foto's die op sociale media zijn verschenen na de verloren EK-finale van Engeland tegen Italië, waarop te zien is dat enkele spelers van het Onder-18 team zich racistisch uitlaten in een privéchat. De spelers die betrokken zijn bij het onderzoek zijn inmiddels door de club geschorst zolang de procedure loopt.

Portsmouth startte een onderzoek nadat op internet beelden verschenen van spelers die zich racistisch uitlieten. "Er zal een disciplinaire procedure beginnen die in lijn is met het clubbeleid en het arbeidsrecht en minimaal vijf dagen zal duren", schrijft de Engelse club donderdag op zijn website. "Alle spelers van de Onder-18 zijn geschorst gedurende het onderzoek. De spelers die niet betrokken zijn bij het disciplinaire proces zijn inmiddels teruggekeerd op het trainingsveld. De club zal geen verder commentaar geven totdat de disciplinaire procedure is afgerond."

Ook doet de club een oproep. "Met het onderzoek in het achterhoofd en de gevoeligheid van deze zaak, doet Portsmouth een beroep op ieders overweging bij het gebruik van posts op sociale media die gericht zijn aan een van onze werknemers en, uiteraard, alle andere externe partijen." De beschuldigingen kwamen op woensdag 14 juli aan het licht, toen de Hampshire Constabulary melding maakte van een onderzoek naar 'haatgerelateerde berichten'. "We tolereren geen haatmisdrijven in Portsmouth", zei een politiewoordvoerder van de politie destijds. "Elke misdaad die voortkomt uit onwetendheid, vooroordelen of haat is onaanvaardbaar."

Ook Portsmouth-eigenaar Michael Eisner sprak zich onlangs openlijk uit over de situatie. "Er is geen plaats voor haat of onverdraagzaamheid van welke aard dan ook bij Portsmouth of welke organisatie dan ook", zei hij. "We zullen dit niet tolereren en er zullen passende straffen volgen voor iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan racistisch gedrag op sociale media." Eisner wil niet zeggen om welke spelers het gaat die op dit moment nog betrokken zijn bij het onderzoek. Ook is niet bekend om hoeveel spelers het gaat.

Na afloop van de finale van het Europees kampioenschap tussen Engeland en Italië kregen Marcus Rashford, Bukayo Saka en Jadon Sancho te maken met racistische uitlatingen vanwege hun gemiste strafschop in de finale tegen Italië. In Withington, de geboorteplaats van Rashford, werd een muurschildering van de aanvaller van Manchester United beklad door vandalen. Buurtbewoners plakten de graffiti af en plaatsen er steunbetuigingen overheen. Inmiddels is de schildering in ere hersteld. De politie noemt de uitlatingen richting de zwarte spelers van Engeland ‘totaal onacceptabel’ en kondigde meteen een onderzoek aan.