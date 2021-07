Flinke tegenvaller voor Cillessen kort na lovende recensie in Sport

Donderdag, 22 juli 2021 om 11:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:31

Een flinke tegenvaller voor Jasper Cillessen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 32-jarige doelman heeft een spierblessure opgelopen en is volgens onder meer Marca enkele weken uit de roulatie. Na een moeizaam seizoen in Spanje had Cillessen juist weer een vaste plaats onder de lat bij Valencia, dat op 13 augustus tegen Getafe aan de nieuwe jaargang in LaLiga begint.

Cillessen had vorige week vrijdag nog een basisplaats in de vriendschappelijke ontmoeting van Valencia met Europa League-winnaar Villarreal (3-2 overwinning). Kort daarna liep de Nederlandse doelman de spierkwetsuur op, waardoor hij woensdagavond ontbrak in de oefenwedstrijd van zijn club tegen het Griekse Atromitos (3-0 overwinning). Cillessen werd vervangen door Giorgi Mamardashvili, die twee schitterende reddingen verrichtte en volgens Marca ook op de trainingen laat zien dat hij op de deur klopt bij trainer José Bordalás.

Na een jaar vol tegenslag, blessureleed en geruchten over een tussentijds vertrek kwam er voor Cillessen in aanloop naar het seizoen 2021/22 goed nieuws over zijn positie binnen de selectie. Hij lijkt de eerste keus te zijn voor Bordalás. "De lach van Cillessen komt maar door één man: José Bordalás", schreef Sport na de 3-2 oefenzege op Villarreal. Bordalás werd in mei aangesteld als permanente opvolger van de ontslagen Javi Gracia. De nieuwe trainer kwam over van Getafe en heeft zijn nieuwe pupillen al snel laten kennismaken met zijn filosofie.

Bordalás staat bekend als een trainer die strikt let op de fitheid van zijn spelers: ze moeten tot het uiterste kunnen gaan en meedogenloos kunnen voetballen om resultaat te behalen. Cillessen merkt op dat zijn ploeg sinds de komst van Bordalás over 'karakter' beschikt. "Een heel lastige wedstrijd na een zware week", typeerde Cillessen vorige week de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. In de voorbereiding komt Valencia ook nog uit tegen Cartagena (24 juli), Real Zaragoza (28 juli), Levante (30 juli) en Brentford (7 augustus), duels die Cillessen lijkt te gaan missen.

Concurrent Jaume Domenech stond het merendeel van de wedstrijden van vorig seizoen onder de lat, maar lijkt nu pas op de plaats te moeten maken. "Als er geen aanbieding binnenkomt die beide partijen tevredenstelt, is Cillessen de eerste keeper van Valencia", wist Sport onlangs te melden. De zestigvoudig international van Oranje heeft een contract tot medio 2023 in Valencia. De komende twee jaar is Valencia volgens de krant nog een bedrag van twaalf miljoen euro kwijt aan Cillessen, dat bestaat uit zijn salariskosten en de resterende afschrijving van de transfersom die in 2019 betaald werd aan Barcelona (35 miljoen euro). "Dat bedrag zou de club zich graag besparen, maar Bordalás wil Cillessen duidelijk houden."