Braziliaanse politie houdt zes spelers van Boca Juniors vast na veldslag

Donderdag, 22 juli 2021 om 10:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:53

De Braziliaanse politie heeft woensdag zes spelers van Boca Juniors enige tijd vastgehouden op het politiebureau naar aanleiding van de ongeregeldheden tegen Atlético Mineiro in de strijd om de Copa Libertadores, zo valt te lezen in een verklaring van de autoriteiten. Twee spelers werden vastgehouden wegens het beschadigen van eigendommen, vier anderen worden beschuldigd van fysiek en verbaal geweld. De spelers zijn inmiddels weer vrijgelaten, onder de voorwaarde dat ze voor de rechter verschijnen. Om welke spelers het gaat is niet bekend.

De wedstrijd tussen Boca en Atlético Mineiro eindigde dinsdag in 0-0, nadat de VAR een ogenschijnlijk geldig doelpunt van de Argentijnen had afgekeurd vanwege buitenspel. In de penaltyserie was Atlético vervolgens met 3-1 te sterk. In de catacomben ging het daarna helemaal mis, toen spelers van Boca slaags raakten met die van de Braziliaanse club. Op beelden is te zien hoe de hekken in de catacomben door Boca-spelers werden ingezet als wapen. De Boca-spelers wilden naar de kleedkamer van de thuisclub, waar ook de arbitrage naartoe was gevlucht. De aanwezige politie wist dat de voorkomen met de inzet van traangas.

?? De emoties liepen hoog op bij de spelers van Boca Juniors na de uitschakeling in de Copa Libertadores...



Let ook op Marcos Rojo in de tunnel ???? pic.twitter.com/QQRo66gk7B — ESPN NL (@ESPNnl) July 21, 2021

In een verklaring van de Braziliaanse politie valt te lezen dat twee spelers een boete hebben gekregen van een slordige vijfhonderd euro in ruil voor hun vrijlating. "Atlético Mineiro herhaalt nadrukkelijk dat het niet verantwoordelijk is voor de incidenten die zich hebben voorgedaan", schrijft de Braziliaanse club op zijn website. "Desalniettemin hebben we alle mogelijke steun verleend aan Boca Juniors, inclusief tussenkomst bij de Braziliaanse politie. De voorzitter van onze club, Sérgio Coelho, heeft persoonlijk deelgenomen aan de onderhandeling en betaalde uit eigen zak de borgsom die Boca verschuldigd was." De Argentijnse opponent zou het geld later hebben terugbetaald.

"Het is niet toegestaan dat er in dergelijke competities op hoog niveau zoals de Copa Libertadores ruimte is voor dit soort gedrag", gaat het statement van Atlético verder. "Daarom eisen wij van de CONMEBOL (voetbalbond van Zuid-Amerika, red.) zware straffen voor de aanrichters. Atlético hoopt dat de incidenten zoals zich die nu hebben voorgedaan op zichzelf staande feiten in de voetbalwereld zullen worden, zodat vrede en respect zullen overheersen." In het statement van Boca Juniors, dat woensdagmiddag verscheen, wordt de schuld vooral in de schoenen geschoven bij de arbitrage. "Opnieuw zijn we geschaad door beslissingen die weinig met sport te maken hebben en veel met het willekeurig besturen van een competitie. Dit verdienen we niet", valt er onder meer te lezen.