Oranje Leeuwinnen mogen ‘gevangenis’ tóch verlaten na noodkreet

Donderdag, 22 juli 2021 om 09:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:28

De Oranje Leeuwinnen krijgen tóch meer bewegingsvrijheid in het spelershotel Sendai Royal Park Hotel. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de woordvoerders van de Leeuwinnen, het management van het hotel en mensen van Tokyo2020. Bondscoach Sarina Wiegman had na de openingswedstrijd tegen Zambia (3-10 winst) op de Olympische Spelen geklaagd over de omstandigheden waarin ze met haar ploeg moest verblijven. Wiegman nam woensdag zelfs de term ‘gevangenis’ in de mond.

“Wij leven in een hotel waarin we achter in het gebouw zijn weggezet, wat ook écht niet goed is, vind ik”, liet Wiegman na afloop van de monsterzege op Zambia weten in gesprek met De Telegraaf. “We mogen niet in de openbare ruimtes, we gaan door de personeelsingang, moeten door de personeelsgangen lopen, eten ergens in het souterrain. En we mogen niet naar buiten. Het is een gevangenis. Zó kan het niet langer blijven. We moeten gewoon even naar buiten kunnen! Dus praat ik er niet meer over. Het is voor ons echt onmogelijk om Covid op te lopen.”

Er is inmiddels gehoor gegeven aan het ’eisenpakket’ van Wiegman. “Het is dan ook gelukt om het leven in de bubbel wat te normaliseren en enkele ’versoepelingen’ doorgevoerd te krijgen”, laat persvoorlichter Anja van Ginhoven aan het dagblad weten. “Daar zijn we uiteraard heel blij mee, want dit is in het kader van mentale gezondheid van sporters heel belangrijk.”

De versoepelingen houden onder andere in dat de Oranje Leeuwinnen niet langer door een achteraf gelegen goedereningang en goederenlift het hotel moeten betreden. De speelsters en begeleiders mogen nu ’gewoon’ via de hoofdentree en de lobby, wel met de restrictie dat ze geen gebruik maken van de liften, om het risico op ’mixen met andere gasten’ te voorkomen. De toegang tot de eetzaal en de besprekingsruimte gebeurt niet meer via de keuken en de speelsters mogen weer naar buiten toe. In de ruime tuin is een voor speciaal voor Nederlanders gereserveerd gedeelte, waar ook stoeltjes en tafeltjes worden neergezet.

De speelsters mogen ook in het parkje van en naast het hotel wandelen, mits er geen andere gasten zijn. De teamleiding benadrukt dat de basisregels gewoon van kracht blijven. Dat betekent onder meer het dragen van mondkapjes, afstand houden en handen wassen. De deelnemers aan de Spelen mogen geen openbare gelegenheden bezoeken.