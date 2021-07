Uitblinker Eran Zahavi looft teamgenoot: ‘Een eer om naast hem te spelen’

Donderdag, 22 juli 2021 om 08:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:23

Eran Zahavi was woensdagavond met een hattrick en een heerlijke assist goud waard voor PSV. Het team van trainer Roger Schmidt was in de tweede voorronde van de Champions League met 5-1 te sterk voor Galatasaray. Hoewel hij de grote uitblinker was, wilde Zahavi vooral naar de teamprestatie van de Eindhovenaren kijken. “Elk doelpunt was een speciaal moment, maar het belangrijkste is dat we vandaag een grote stap voorwaarts hebben gezet in onze teamspirit”, benadrukte de Israëliër.

“Het is altijd mooi om doelpunten te maken, maar de goal van Mario was bijvoorbeeld mooi samenspel”, doelde Zahavi op de 3-1, waarbij hij met een fraai hakje op Mario Götze een groot aandeel in had. “Het was een mooie beweging. Het is een eer om naast Mario te spelen, hij maakt het leven een stuk makkelijker. Ik ben blij.” Zijn hattrick had weinig met de wat veranderde speelwijze ten opzichte van vorig seizoen te maken. “Vorig seizoen voelde ik me ook goed in de spits. Het maakt mij niet zoveel uit.”

WAT. EEN. GOAL! De assist van Eran Zahavi, het afmaken van Mario Götze. ?? Een doelpunt van grote schoonheid en PSV komt op 3-1. #UCL #PSVGAL pic.twitter.com/yhJOgBsuNq — VTBL ? (@vtbl) July 21, 2021

Zahavi vond het vooral speciaal om voor supporters te spelen. In het Philips Stadion waren immers 23.500 supporters welkom. “Vanaf de warming-up voelden we hier al een speciale sfeer. Ik denk dat we een geweldige teamspirit hebben getoond op het veld. Dit is de manier waarop we willen spelen.”

Zahavi koos er deze zomer voor om bij PSV te blijven, ondanks dat zijn familie thuis werd overvallen. “Omdat ik blij ben bij de club en denk dat we een goed team hebben. Vorig seizoen was lastig, maar ik weet zeker dat dit seizoen heel anders gaat worden.” PSV ambieert deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. “Ik heb het twee keer gespeeld, ik weet hoe speciaal het is. Maar je moet lijden om er te komen, het wordt niet makkelijk. In Turkije wacht ons ook een pittig gevecht.”

Schmidt was erg tevreden met de prestatie van PSV. “We speelden zoals we wilden en deden dat negentig minuten lang. We stopten nooit met jagen, waren altijd actief en veroverden een hoop ballen. Galatasaray had daardoor weinig kansen. Vanavond was het belangrijk om goed met de kansen om te gaan, want dat was soms een probleem in het vorige seizoen. Nu was het anders. Dit is een goed resultaat.”

Hoewel PSV volgende week met drie doelpunten verschil mag verliezen in de return in Istanbul, wilde Schmidt zich nog niet rijk rekenen. “We moeten een Turkse ploeg nooit onderschatten. We hadden vanavond een thuisvoordeel en iedereen zag hoe fantastisch onze fans waren. We verwachten hetzelfde in Istanboel. We moeten genieten van deze avond en ons daarna voorbereiden op de return.”