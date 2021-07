Uitspraken van Fatih Terim na pak slaag van PSV zorgen voor woede

Donderdag, 22 juli 2021 om 06:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:11

Galatasaray lijkt na woensdagavond alweer klaar in de Champions League. Het team van trainer Fatih Terim ging met liefst 5-1 onderuit bij PSV, dat zodoende een uitstekende uitgangspositie heeft voor het weerzien van volgende week in Istanbul. Omdat vanaf dit seizoen de uitdoelpuntenregel is afgeschaft, mag PSV met hooguit drie goals verschil verliezen om zeker te zijn van de volgende voorronde. Terim maakte zich met zijn uitspraken op de persconferentie na afloop niet populair(der) onder de achterban van Galatasaray.

Galatasaray won de voorbije twee jaar geen enkele prijs en de start van het nieuwe seizoen op Eindhovense bodem belooft weinig goeds. “PSV heeft gewonnen en ze gaan waarschijnlijk door naar de volgende ronde”, vertelde de Turkse trainer na afloop. “Ze zijn in ieder geval een stap dichterbij gekomen. Ze hebben beter gespeeld en ze hebben comfortabel gewonnen. De fans van Galatasaray zullen na vanavond beter begrijpen waarom ik drie jaar nodig heb om dit Galatasaray op een hoger niveau te krijgen te krijgen. We zullen ons uiterste best doen om volgende week deze situatie om te draaien.”

DROOMSTART! Eran Zahavi profiteert van geklungel aan de kant van Galatasaray. De Eindhovenaren staan binnen twee minuten al op 1-0! #PSVGAL #UCL pic.twitter.com/BNDU85TCYN — VTBL ? (@vtbl) July 21, 2021

De Europese resultaten van Galatasaray in de vierde periode van Terim bij de club zijn ronduit dramatisch: drie overwinningen, vier gelijke spelen en liefst elf nederlagen in achttien ontmoetingen. De uitspraken van Terim over ‘het driejarige plan’ bevallen het merendeel van de supporters van Galatasaray dan ook niet, mede omdat hij al sinds december 2017 voor de selectie van CimBom staat. “Waarom heeft hij drie jaar nodig? Waarom? Waarvoor? Zodat PSV maar met 4-1 kan winnen?!?”, zo is één van de vele duizenden reacties, waarin men duidelijk de woede richting de 67-jarige oefenmeester uit.

Journalist Çetin Cem Yilmaz zet ook vraagtekens bij de uitspraken van Terim. “Hij vraagt de drie komende jaren om geduld, om een nieuw team te bouwen. De selectie is natuurlijk niet perfect, maar deze spelers zouden op zijn minst niet vijf tegendoelpunten moeten incasseren van weliswaar een goede club maar geen topclub. Acht van de elf basiskrachten tegen PSV verloren in mei de landstitel op twee goals verschil”, doelt hij op de strijd om het landskampioenschap in Turkije, waar stadsgenoot Besiktas op basis van doelsaldo de champagne mocht ontkurken.

Op de persconferentie kreeg Terim ook de vraag waarom Galatasaray met Ryan Babel in de punt van de aanval speelde en hij voor drie centrale verdedigers koos. “Wie vraagt zich dat af? Jij?”, antwoordde hij toen een journalist aangaf ‘dat deze vraag speelt’ na de wedstrijd. De journalist repliceerde dat het om ‘algemeen commentaar’ ging. Terim: “Sommige posities moesten anders worden ingevuld omdat we daar nog geen vaste speler hebben. Dit was de best mogelijke opstelling. Radamel Falcao en Mostafa Mohamed zijn er nog niet klaar voor”, verzekerde de voormalig bondscoach van Turkije.

Babel werd na 61 minuten vervangen door Mohamed, terwijl Falcao pas een minuut voor het einde mocht invallen voor Kerem Aktürkoglu. “We vonden het passender om ze langzaam te brengen”, verdedigde Terim zijn beslissing. “Iedereen kan zijn mening hebben na een nederlaag, maar dit was ons spelplan. Als je echter op dit niveau zulke tegendoelpunten weggeeft, dan is er geen houden meer aan en kan het snel oplopen.” PSV of Galatasaray wacht in de volgende ronde een ontmoeting met Celtic of FC Midtjylland.