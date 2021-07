Kranten loven ‘opgepimpt PSV’: ‘Eén man past hier voorlopig niet in’

Donderdag, 22 juli 2021 om 06:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:44

PSV staat met één been in de volgende voorronde van de Champions League. Mede dankzij een hattrick van Eran Zahavi won het team van trainer Roger Schmidt woensdagavond onder toeziend oog van 23.500 fans met liefst 5-1 van Galatasaray uit Turkije. Door de klinkende overwinning gaat PSV volgende week met een uitstekende uitgangspositie naar Istanbul, waar de return op het programma staat. De Nederlandse kranten zijn donderdag zeer enthousiast over de indruk die de Eindhovenaren achterlieten.

De Telegraaf looft het optreden van Zahavi in de eerste officiële wedstrijd van PSV van het seizoen. Voor de Israëliër was het overigens alweer zijn twintigste wedstrijd in de voorronde van het Europese miljoenenbal. “Zahavi kun je in de kwalificatie voor de Champions League wel om een boodschap sturen. Hij was het speerpunt van een PSV dat heel aardig opereerde. ( . . . ) Na de 2-1 leefde Galatasaray even op. Maar van bijvoorbeeld Ryan Babel, die voortdurend uitgefloten werd, had PSV niets te duchten. De Turken hadden dat van Zahavi des te meer”. wijst het dagblad met gevoel voor understatement naar de drie treffers en de prachtige assist van de PSV’er.

WAT. EEN. GOAL! De assist van Eran Zahavi, het afmaken van Mario Götze. ?? Een doelpunt van grote schoonheid en PSV komt op 3-1. #UCL #PSVGAL pic.twitter.com/yhJOgBsuNq — VTBL ? (@vtbl) July 21, 2021

Ook in het wedstrijdverslag van het Algemeen Dagblad speelt Zahavi logischerwijs een hoofdrol. “Niet alleen vanwege zijn assist en drie goals werd Zahavi bij PSV de man van de wedstrijd, maar ook omdat hij voortdurend de defensie van Galatasaray afjoeg”, schrijft journalist Rik Elfrink. “Vorig jaar leek soms alles tegen te zitten voor de spits van PSV, maar de start van zijn nieuwe seizoen was gisteren prima. In zijn laatste drie Europese duels voor PSV heeft Zahavi zeven keer gescoord. Volgende week moet PSV voorkomen dat het opnieuw niet goed genoeg is om door te gaan.”

De Volkskrant staat daarentegen meer stil bij de start van ‘deel twee van Project-Schmidt’ in Eindhoven en schrijft over ‘een opgepimpt PSV’, dat van het veelbesproken 4-2-2-2-systeem is overgestapt naar een 4-2-3-1-formatie. Het dagblad doelt onder meer op de belangrijke rol die de 28-jarige Marco van Ginkel vervult naast Ibrahim Sangaré. maar ook op de verdedigers André Ramalho (29), Phillip Mwene (27) en de ingevallen middenvelder Davy Pröpper (29). “De nieuwelingen zijn het levende bewijs van hetgeen waaraan het PSV vorig seizoen ontbrak: ervaring en leiderschap”, zo valt er te lezen.

“Het moet de juiste mix vormen met het talent van Noni Madueke, Cody Gakpo, Yorbe Vertessen en Mohamed Ihattaren, al lijkt laatstgenoemde nog altijd niet in de plannen van Schmidt voor te komen.” Trouw heeft het over ‘een ouderwets feestelijk Europees cupsfeertje in het Philips Stadion’ en benadrukt dat ‘dit PSV veel meer dan vorig seizoen is gevormd naar de ideeën van Schmidt’. “Daar past één man voorlopig niet in, een speler die anderhalf jaar terug nog als een grote belofte gold”, verwijst men naar Ihattaren.

Schmidt hamert immers op discipline, werklust en denken in het collectief. “Hij beseft dat het na een seizoen zonder prijzen een cruciaal jaar wordt voor PSV. De afgelopen jaren groeide financieel en sportief een kloof met rivaal Ajax. Al enkele jaren werd de Champions League gemist waardoor het verschil in de jaarbegroting met de Amsterdammers nu 31,5 miljoen euro is. Om dat gat niet nog groter te laten worden, is deelname aan het Europese kampioenenbal nu een must. De startpremie is immers al 35 miljoen.”