Confrontatie tussen supporters PSV en Galatasaray langs het veld

Woensdag, 21 juli 2021 om 21:56 • Laatste update: 22:02

In de pauze van de wedstrijd tussen PSV en Galatasaray was het onrustig in het Philips Stadion. Het kwam tot een confrontatie tussen supporters van beide clubs, bijkt uit beelden die journalist Milan van Dongen op Twitter plaatst. Op de beelden lijkt het erop dat boze PSV-supporters rennen richting Galatasaray-supporters. Eerder tijdens de wedstrijd moesten ze al worden tegengehouden door de PSV-bank, schrijft Van Dongen.

De stadionspeaker vraagt de fans om op hun plek te blijven zitten, zo is te horen. Bij het duel zijn woensdagavond circa 23.000 supporters aanwezig. Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad 'lijken de brandjes inmiddels geblust'.

Daarvoor moesten fans al tegengehouden worden door de PSV-bank pic.twitter.com/lit69lMSS6 — Milan van Dongen (@milanvandongen) July 21, 2021