Uitblinker Rey Manaj helpt Ronald Koeman op indrukwekkende wijze aan zege

Woensdag, 21 juli 2021 om 21:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:27

Barcelona heeft woensdagavond zijn eerste oefenduel winnend afgesloten. In het Estadi Johan Cruyff kreeg de ploeg van Ronald Koeman bezoek van streekgenoot Gimnàstic de Tarragona, dat met 4-0 verslagen werd. Invaller Rey Manaj maakte met drie treffers een uitstekende indruk. Sergiño Dest kreeg een basisplek en startte vanaf rechtsbackpositie, terwijl de vriendschappelijke wedstrijd voor de deze week gearriveerde Memphis Depay nog te vroeg kwam. Ook Frenkie de Jong was nog niet van de partij.

Naast Depay en De Jong zijn ook EK-gangers Antoine Griezmann, Pedri, Sergio Busquets en Clément Lenglet nog niet van de partij bij de Catalaanse grootmacht. Lionel Messi, die onlangs de Copa América veroverde met de Argentijnse ploeg, zal ook nog geen speelminuten maken. De 34-jarige aanvaller heeft vakantie en moet daarnaast nog tot een definitief akkoord komen met Barcelona over een nieuw contract. Yusuf Demir werd onlangs op huurbasis overgenomen van Rapid Wien en kreeg een basisplek. Verder werden ook de talenten Jordi Escobar en Peque Polo voor de leeuwen gegooid door Koeman.

Dest had duidelijk zin in het oefenduel, daar hij al in de negende speelminuut zijn geluk beproefde. Na een fraaie passeerbeweging snelde hij vanaf de rechterkant het strafschopgebied in en nam het vijandige doel onder vuur, maar de rechtsback schoot rakelings over. In het restant van het eerste bedrijf deden onder meer Sergi Roberto en Miralem Pjanic een duit in het zakje, maar de openingstreffer werd voor rust niet gevonden. Wel werden los Azulgrana in de 38ste minuut in het zadel geholpen. Puig werd op harde wijze onderuitgehaald door Álex Quintanilla, die een directe rode kaart kreeg van Alejandro Ruiz.

Koeman wijzigde in de rust zijn volledige elftal, en wist zijn ploeg tegen tien man van Nàstic uiteindelijk naar een ruime overwinning te leiden. Na een uur spelen was het met name Rey Manaj die het op de heupen kreeg en een loepzuivere hattrick maakte. Zijn eerste treffer was de mooiste: De spits uit Albanië draaide weg bij zijn tegenstander, haalde in de zestienmeter hard uit en schoot in het dak van het doel de 1-0 binnen. Manaj maakte de 3-0 op aangeven van Hiroki Abe en de 4-0 maakte hij vanaf elf meter. Tussendoor zette ook Álex Collado (2-0) zijn naam op het scorebord.

Opstelling Barcelona eerste helft: Neto, Dest, Piqué, Umtiti, Balde, Pjanic, Sergi Roberto, Riqui Puig; Demir, Peque y Escobar

Opstelling Barcelona tweede helft: Iñaki Peña; Igor Gomes, Comas, Ramos Mingo, N'Diaye; Gavi, Matheus Pereira; Collado, Mortimer, Hiroki; Rey Manaj