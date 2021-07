Schmidt komt met verklaring over ontbreken Gakpo en onthult strijdplan

Woensdag, 21 juli 2021 om 20:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:14

Roger Schmidt heeft verklaard waarom Cody Gakpo niet in de basis begint tegen Galatasaray. De reserve-aanvoerder van PSV begint vanaf de bank in de het duel in de voorronde van de Champions League en ziet dat Yorbe Vertessen invulling geeft aan de linksbuitenpositie. De trainer van de Eindhovenaren geeft aan dat Gakpo nog te weinig minuten heeft gemaakt in de voorbereiding, maar dat hij waarschijnlijk later in de wedstrijd wel als ‘wapen’ gebruikt wordt.

“Waarom hij niet speelt? Nou, hij heeft nu pas een week getraind”, opent Schimdt desgevraagd. “Zijn laatste wedstrijd namens PSV werkte hij vorig seizoen af tegen FC Utrecht (1-1) en daarna heeft hij een aantal minuten op het EK gespeeld.” Gakpo debuteerde in het Nederlands elftal tegen Macedonië en kwam in totaal tot dertien speelminuten. In het gewonnen oefenduel met PAOK (1-0) was de aanvaller nog niet van de partij, maar tegen Galatasaray is de kans groot dat hij wel speelminuten krijgt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Voor vandaag is het denk ik het beste om hem op de bank te hebben als wapen”, vervolgt Schmidt. “Later in het duel kan ik hem inbrengen zodat er meer energie in de wedstrijd komt. Het beste moment om hem in te zetten is wanneer zij (Galatasaray, red.) vermoeid raken. Hij is erg gevaarlijk en heeft veel scorend vermogen. Wat mij betreft is dit de beste manier om de wedstrijd te benaderen. We hebben een duidelijk beeld van onze speelwijze vandaag. We zijn goed voorbereid en we verwachten een intense wedstrijd”, besluit de oefenmeester.

Langs de kant van het veld reageert Jan Boskamp op het feit dat niet Gakpo maar Vertessen de linkerflank bestrijkt. “Op dit moment kan ik die keuze zeker begrijpen. Kijk, halverwege vorig seizoen wisselde hij Gakpo ook af en toe, en dat was een ander verhaal. Maar nu kan ik het zeker begrijpen, want eigenlijk zit je nog in de voorbereiding op komend seizoen. Bovendien hebben ze met Mohamed Ihattaren en Gakpo wel echt een sterke bank nu”, aldus de analyticus.