‘Beste tegenstander’ van Mason Greenwood: ‘Wat heeft hij gedronken dan?’

Woensdag, 21 juli 2021 om 21:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:38

Mason Greenwood werd woensdag in een interview met het clubkanaal van Manchester United gevraagd wie de moeilijkste tegenstander is die hij ooit voor zich had. De negentienjarige aanvaller koos voor een verdediger van Fulham, dat vorig seizoen degradeerde uit de Premier League. "Dit is misschien een verrassend antwoord, maar ken je Joe Bryan, die voor Fulham speelt? Hij gaf me in de thuis- en de uitwedstrijd geen ruimte en geen tijd aan de bal. Het was een van mijn moeilijkste duels voor Manchester United." Het interview werd door sportaccount SPORTbible op Instagram gepost en kwam onder de aandacht van Bryan zelf, die de lachers op de hand krijgt met zijn reactie: "Wat heeft hij gedronken dan?"