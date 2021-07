Barcelona start met Dest, seizoensopening komt te vroeg voor Depay

Woensdag, 21 juli 2021 om 18:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:14

Ronald Koeman heeft de opstelling bekendgemaakt van de eerste oefenwedstrijd van Barcelona in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Sergiño Dest begint in de vriendschappelijke ontmoeting met Gimnàstic de Tarragona op de rechtsbackpositie. Voor de deze week gearriveerde Memphis Depay komt de oefenwedstrijd van woensdagavond, die om 19.00 uur is begonnen, nog te vroeg. Ook EK-ganger Frenkie de Jong ontbreekt nog bij Barcelona.

Naast Depay en De Jong zijn ook EK-gangers Antoine Griezmann, Pedri, Sergio Busquets en Clément Lenglet nog niet van de partij bij de Catalaanse grootmacht, dat woensdag aantreedt in het Estadi Johan Cruyff. Lionel Messi, die onlangs de Copa América veroverde met de Argentijnse ploeg, zal ook nog geen speelminuten maken. De 34-jarige aanvaller heeft vakantie en moet daarnaast nog tot een definitief akkoord komen met Barcelona over een nieuw contract. Zijn oude verbintenis liep af op 1 juli, waardoor Messi officieel clubloos is momenteel. Ousmane Dembélé ontbreekt vanwege blessureleed.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Riqui Puig, die vorig seizoen al regelmatig speeltijd kreeg onder Koeman, is aan de aftrap verschenen bij Barcelona, evenals Yusuf Demir. De talentvolle flankspeler werd onlangs op huurbasis overgenomen van Rapid Wien. De Catalanen hebben de mogelijkheid om de vleugelaanvaller volgend jaar definitief naar Spanje te halen. Verder worden ook de talenten Jordi Escobar en Peque Polo voor de leeuwen gegooid door Koeman.

Opstelling Barcelona: Neto; Dest, Piqué, Umtiti, Balde; Roberto, Puig, Pjanic; Demir, Escobar, Polo