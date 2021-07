Opstellingen PSV en Galatasaray voor eerste ontmoeting zijn bekend

Woensdag, 21 juli 2021 om 19:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:39

Trainer Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt voor de eerste ontmoeting van PSV met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. Hij kiest voor dezelfde opstelling als vorige week tegen PAOK Saloniki (1-0), terwijl Galatasaray aantreedt met Ryan Babel en de Nederlands-Turkse Ömer Bayram. De wedstrijd in het Philips Stadion begint woensdagavond om 21.00 uur. Het returnduel in Istanbul staat voor woensdag 28 juli op het programma.

Donyell Malen en Denzel Dumfries behoren niet tot de wedstrijdselectie van PSV. Het tweetal krijgt de ruimte om een transfer te maken en kwam tijdens de hele voorbereiding niet in actie. De inzetbaarheid van Cody Gakpo als basisspeler was twijfelachtig. De aanvaller keerde vorige week terug van vakantie, na zijn EK-deelname, en trainde pas een paar keer volledig mee. Schmidt kiest daarom voor Yorbe Vertessen. Zijn opstelling wijkt niet af van die in de laatste oefenwedstrijd van een week geleden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV treft in ‘chaos’ verkerend Galatasaray: ‘Ze zijn niet direct kansloos’

Dit is alles wat je in aanloop naar het tweeluik tussen PSV en Galatasaray moet weten. Lees artikel

Mocht PSV het tweeluik met Galatasaray overleven, dan mag het op 3 of 4 augustus andermaal aantreden in de kwalificatiecyclus voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Op 10 augustus volgt dan de tweede wedstrijd in de derde voorronde. Celtic of FC Midtjylland zal de tegenstander zijn; die twee ploegen remiseerden dinsdag met 1-1 in hun eerste ontmoeting. PSV, Galatasaray, Celtic of FC Midtjylland heeft voor de loting voor de play-off een ongeplaatste status, wat betekent dat Benfica, Shakhtar Donetsk, KRC Genk of Spartak Moskou de laatste horde naar de groepsfase van de Champions League zal vormen.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangaré; Madueke, Götze, Vertessen; Zahavi

Opstelling Galatasaray: Muslera; Özturk, Luyindama, Marcão, Bayram; Arda Turan, Kara, Kilinç; Sekidika, Babel, Aktürkoglu