Wiegman gruwelt van ‘gevangenis’ op Spelen: ‘Het kán gewoon niet’

Woensdag, 21 juli 2021 om 17:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:54

Er heerst een hoop onvrede bij Sarina Wiegman, ondanks het feit dat de Oranje Leeuwinnen het debuut op de Olympische Spelen opluisterden met een 3-10 overwinning op Zambia. De bondscoach is net name boos over de protocollen rondom het coronavirus en de manier waarop er in het spelershotel wordt omgesprongen met de internationals. De verontwaardigde Wiegman neemt zelfs de term 'gevangenis' in de mond.

"Wij leven in een hotel waarin we achter in het gebouw zijn weggezet, wat ook écht niet goed is, vind ik", laat Wiegman na afloop van de monsterzege op Zambia weten in gesprek met De Telegraaf. "We mogen niet in de openbare ruimtes, we gaan door de personeelsingang, moeten door de personeelsgangen lopen, eten ergens in het souterrain. En we mogen niet naar buiten. Het is een gevangenis." Voor de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen is de maat na slechts een groepsduel al helemaal vol.

"Zó kan het niet langer blijven. We moeten gewoon even naar buiten kunnen! Dus praat ik er niet meer over. Het is voor ons echt onmogelijk om Covid op te lopen." Mensen die de Olympische Spelen in Japan bezoeken mogen twee weken na aankomst helemaal vrij bewegen, maar dat geldt dus niet voor de atleten en voetballers. "Wij weten dat we hartstikke voorzichtig moeten zijn. Natúúrlijk houden we ons daar aan. We gaan niet lopen shoppen of zo. Maar je kan mensen niet zomaar twee weken opsluiten. Dat kan echt niet. Het kán gewoon niet", foetert Wiegman.

Het Nederlandse kamp is al enige tijd bezig met het vinden van een oplossing. "We zoeken steeds contact met de organisatie, zeggen dat ze het móéten veranderen. Want dadelijk gaan we nog deuren openbreken of zo. De organisatie moet er wat aan doen. Er is bij ons hotel een geweldige tuin. Daar is geen kip, maar ook daar mogen we niet in", zo besluit de hevig teleurgestelde Wiegman, die met de Oranje Leeuwinnen in voorbereiding is op het tweede groepsduel met Brazilië van zaterdag.