Valentijn Driessen: ‘KNVB durft het niet aan met Fraser als bondscoach’

Woensdag, 21 juli 2021 om 17:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:43

Valentijn Driessen onthult woensdag dat de KNVB het niet aandurft om Henk Fraser aan te stellen als opvolger van de opgestapte Frank de Boer. De hoofdtrainer van Sparta Rotterdam is wel serieus in beeld als rechterhand van Louis van Gaal, de beoogde nieuwe keuzeheer van het Nederlands elftal. De KNVB moet nog wel tot een definitief akkoord komen met de trainer die in het verleden al tweemaal aan Oranje was verbonden.

"Ik snap ook niet waarom de KNVB zich zo druk maakt om Louis van Gaal", zegt Driessen woensdagmiddag in gesprek met Radio Veronica. "Om alles in het werk te stellen, financieel en sportief en van alles en nog wat om hem als bondscoach aan te stellen. Terwijl je misschien best Henk Fraser kan aanstellen. Henk Fraser heeft inderdaad overal waar hij gezeten heeft het heel goed gedaan. En ik denk ook wel dat hij de autoriteit heeft bij de spelers."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerste reactie Henk Fraser: ‘Ik pas in het profiel als gekleurde trainer’

De coach van Sparta Rotterdam vindt het een eer dat Louis van Gaal hem als assistent naar Oranje wil halen. Lees artikel

"Want er wordt natuurlijk gezegd: 'Ja, hij heeft nooit in het buitenland gewerkt'. Maar hij spreekt natuurlijk wel heel goed de taal van de spelers en staat ook nog heel dicht bij spelers. Ik vind het nog niet eens zo'n rare suggestie en weet ook dat die suggestie bij de KNVB leefde. Alleen, zij durfden het niet aan, want je kunt niet zomaar een bondscoach van de straat bij Sparta Rotterdam plukken", aldus Driessen, die verwacht dat de KNVB de aanstelling van Van Gaal als bondscoach op korte termijn wereldkundig maakt.

"Het feit dat ze nu bezig zijn met de assistenten, om die vast te leggen, dat wil zeggen dat ze er met Louis van Gaal zelf helemaal uit zijn. Alleen moeten ze wel eerst aan zijn voorwaarden voldoen, en Fraser is een van de voorwaarden. Ik denk ook wel dat dat komt omdat de KNVB en waarschijnlijk ook Louis graag iemand met een kleurtje wil hebben. Dat is ook weer zo'n afweging voor Fraser of hij het wel moet doen. Want dat gaat nu natuurlijk gezegd worden. Ben je dan een excuus-assistent of niet?", vraagt Driessen zich hardop af.