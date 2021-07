Pro Evolution Soccer opent ultieme jacht op FIFA en maakt game gratis

Woensdag, 21 juli 2021 om 16:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:56

De Japanse computerspellenfabrikant Konami slaat een andere weg in met het populaire computerspel Pro Evolution Soccer. Het online voetbalspel, dat de strijd wil aangaan met FIFA, draagt voortaan wereldwijd de naam eFootball, zo is woensdag wereldkundig gemaakt. In sommige delen van de wereld werd deze nieuwe naam overigens al gebruikt. De voetbalgame is voortaan voor iedereen gratis te spelen en tegenwoordig alleen nog als digitale download beschikbaar.

De opvolger van Pro Evolution Soccer is vanaf deze herfst beschikbaar en te gebruiken op de PlayStation 5, Xbox Series S en X, PlayStation 4, Xbox One, Windows 10 en Steam. In een later stadium volgen versies voor Android en iOS. Konami heeft nog geen mededelingen gedaan over een versie voor de Nintendo Switch. Het is de bedoeling dat gebruikers in de loop van 2022 op elk platform met eFootball een tegenstander kunnen uitkiezen. Daarnaast moeten de voetballers door middel van Motion Matching beter kunnen bewegen op het veld.

Konami benadrukt dat spelers op de PS5 en Xbox Series-consoles betere graphics kunnen verwachten, al blijven details hieromtrent voorlopig achterwege. Voor lokale wedstrijden zijn in totaal negen clubs beschikbaar, waaronder Manchester United, Bayern München en Barcelona. Later diet jaar volgt er een Team Building Mode met de optie om clubs te selecteren. Waarschijnlijk is dat te vergelijken met MyClub, een vroegere PES-modus die vergelijkbaar is met FIFA Ultimate Team. Daarnaast zijn er plannen voor een Match Pass System, wat als een battle pass kan worden aangemerkt.

Helemaal gratis zal eFootball overigens niet worden. Konami werkt volgens het free-to-play-principe, maar voor bepaalde onderdelen in het spel zal wel moeten worden betaald door gebruikers. De computerspellenfabrikant gaat voor een 'eerlijke en gebalanceerde ervaring voor iedereen', zo is woensdag duidelijk geworden. Welke spelonderdelen geld gaan kosten is echter nog niet bekend.