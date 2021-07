‘Als je dit in Nederland wil, kan het alleen bij Ajax, PSV, AZ en Feyenoord’

Woensdag, 21 juli 2021 om 13:00 • Chris Meijer

Eigenlijk was de insteek dat Karim Loukili zo snel mogelijk na zijn terugkeer op de Nederlandse velden zou doorstoten naar de Eredivisie. Na een uitstekend seizoen bij Helmond Sport kiest de 24-jarige vleugelaanvaller nu echter toch weer voor een buitenlands avontuur bij Riga FC. De regerend kampioen en koploper van Letland overtuigde Loukili met doortastend handelen én het vooruitzicht van Europees voetbal. “Ik dacht: als ik nu niet de kans grijp om met Riga Europees voetbal te spelen, komt zo’n kans misschien niet meer voorbij. Het was een risico geweest om te wachten”, zegt Loukili in gesprek met Voetbalzone.

Het zijn op z’n zachtst gezegd hectische dagen geweest voor Loukili: donderdag vloog hij naar Riga om de laatste plooien glad te strijken, vrijdag zette hij zijn handtekening onder een tweejarig contract, zaterdag zat hij voor het eerst op de reservebank tegen Spartaks Jurmala en donderdag wacht dan zijn eerste Europese wedstrijd, als de Noord-Macedonische kampioen Shkëndija op bezoek komt in de tweede ronde van de Conference League. En tussendoor staan er ook nog een aantal bezichtigingen op het programma in de zoektocht naar een appartement in het centrum van de Letse hoofdstad. “Het is heel snel gegaan, vorige week werden ze heel concreet”, knikt Loukili. Er zat wat druk achter voor Riga, want de Letse transferwindow sloot afgelopen vrijdag al.

Tijd om rustig te acclimatiseren is er eigenlijk niet voor Loukili. Riga zit middenin het seizoen, dat in Letland over het kalenderjaar loopt. De viervoudig kampioen gaat aan de leiding in de Virsliga, al heeft het wel meer wedstrijden gespeeld dan de naaste achtervolgers. Eerder deze maand was Riga actief in de eerste voorronde van de Champions League, waar de Zweedse kampioen Malmö FF maar nipt te sterk was: 1-0 in Zweden, 1-1 in Letland. “Ik zat bij Helmond in de voorbereiding en heb helemaal geen wedstrijden gespeeld. Je moet het gelijk bijbenen, er is geen moment om je rust te pakken of minder hard te trainen. In de voorbereiding doe je het weleens een dagje rustiger aan. Maar nu moet ik gelijk aanhaken, er zijn geen excuses om rustiger aan te doen.”

Het was deze zomer wel duidelijk dat de periode van Loukili op De Braak beperkt zou blijven tot één seizoen. Helmond Sport gaf de voormalig jeugdinternational een jaar geleden een kans, nadat hij na zijn vertrek bij FC Utrecht via CR Al Hoceima in het Marokko, Jong Sparta Rotterdam en het Duitse Phönix Lübeck een beetje van de radar was verdwenen. “Helmond Sport is een soort van mijn cluppie geworden. Ik heb er maar een jaar gespeeld, maar heb er een kans gekregen en die gepakt. Zij wisten alleen ook dat ik waarschijnlijk niet langer dan een jaar daar zou spelen, dat het een springplank was om verder te gaan. Aangezien ik nog een jaar contract had, was dit ook het moment om me te verkopen. In dat opzicht hebben we veel aan elkaar gehad”, zegt Loukili. Met 9 doelpunten en 4 assists beleefde hij een sterk seizoen bij de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie.

‘Bij Van de Beek en Frenkie ging het sneller, bij mij gaat het wat moeizamer'

Het resulteerde in de nodige buitenlandse belangstelling. Zo meldde ook een Turkse club zich concreet bij Helmond Sport. “Er was vanuit Nederland wel interesse hier en daar, maar niemand heeft doorgepakt. Een stap naar de Eredivisie maken was mijn doel, ik had ook verwacht dat clubs wat concreter zouden zijn. Het had gekund dat die clubs in augustus nog concreet waren geworden. Maar misschien was de juiste club uiteindelijk niet meer gekomen. Ik heb een goed seizoen achter de rug bij Helmond en wilde heel graag een stap vooruit maken. Hoe mooi is het om vanuit Helmond Europees voetbal te gaan spelen? Het is een droom om Europees voetbal te spelen. Als je dit in Nederland wil, kan het alleen bij Ajax, PSV, AZ en Feyenoord. Het was een mooi moment om deze stap naar het buitenland te maken. Ik ben een stuk ouder en meer volwassen. Dit is voor mij ook uiteindelijk de juiste timing om weer naar het buitenland te gaan.”

Toen Loukili te horen kreeg van de belangstelling van Riga, besloot hij research te doen naar de club. Zijn conclusie: misschien niet de beste competitie van Europa is, maar wel een club die altijd meespeelt om de bovenste plekken en grote kans heeft om Europees voetbal te halen. De ontvangst in Riga trok hem definitief over de streep. “Toen ik hierheen vloog, ben ik opgehaald en bij de club gebracht. Ik kreeg een presentatie van de voorzitter en de sportief directeur, ze hebben me met beelden laten zien waarom ze mij wilden hebben en wat ze van me verwachten. Ze hadden veel weetjes en feitjes over me, bijvoorbeeld dat ik vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie de meeste expected assists had. Dat zijn dan geen doelpunten geworden, omdat de medespelers de kansen niet afmaakten. Maar ze zijn er van overtuigd dat de spitsen hier negen van de tien kansen afmaken. Met andere woorden: als ik mijn spel doortrek, kan er een mooie samenwerking ontstaan. Dat gaf me nog meer het gevoel dat dit is wat ik wil. Contractueel en financieel is het top, maar de ontvangst en het feit dat ze alles over me wisten was nog een extra duwtje.”

Loukili heeft bij Riga zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023.

“Ze hebben mij honderd procent het gevoel gegeven dat ze me graag wilden hebben. Daardoor merkte ik dat ik echt gehaald ben als een aanwinst en niet als een breedteversterking. Hoe ze over me spraken, contractueel, alles eromheen, in de onderhandelingen met Helmond Sport: ze hebben goed laten merken dat ze me écht wilden hebben”, vervolgt Loukili. Wat hij in Riga te zien kreeg, overtuigde hem nog meer van het feit dat hij de juiste keuze gemaakt heeft. “Het is een machtige club. Het complex is abnormaal: drie of vier perfecte velden, een zwembad in de kleedkamer, sauna’s, stoombaden, ijsbaden, spelershotels, een restaurant. Echt top. Ik had het niet zo op en top verwacht, eerlijk gezegd. Ik kan me hier goed verder ontwikkelen. De club leeft in de stad, je wordt herkend en er komen veel supporters naar het stadion.”

Nog geen twee weken na zijn komst naar Letland wacht voor Loukili zijn eerste Europese uitwedstrijd, in de Toše Proeski Arena van Skopje tegen Shkëndija. Als Riga het tweeluik met de kampioen van Noord-Macedonië overleeft, wacht in de derde voorronde van het Champions Path richting de groepsfase van de Conference League een ontmoeting met Folgore of Hibernians. “De kampioenen van San Marino en Malta, dat zijn ook landen waar je niet 1,2,3 komt. Het is zeker weer een ervaring om mee te nemen in je bagage. Ik kijk er heel erg naar uit. Het zou leuk zijn als we in de groepsfase een Nederlandse club treffen. Feyenoord-uit in een volle Kuip, daar zou ik voor tekenen.”