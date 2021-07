Figo laat als eerst van zich horen na gelekte tapes van Pérez

Woensdag, 21 juli 2021 om 10:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:16

Naar aanleiding van de gelekte audiotapes van president Florentino Pérez is Luís Figo de eerste die iets van zich heeft laten horen. De voormalig vleugelaanvaller van Real Madrid was een van de vele slachtoffers van Pérez, die zichzelf en Real Madrid de afgelopen weken in verlegenheid bracht met uitgelekte tapes van El Confidencial. Op het audiobestand, dat afkomstig is uit 2006, is te horen dat Pérez Figo onder meer een hoerenjong noemt. De twee hebben inmiddels contact met elkaar gehad.

Ike Casillas, Raúl, Figo, Vicente del Bosque, José Mourinho, Cristiano Ronaldo. De namen waar Pérez in het geheim over sprak volgden elkaar de afgelopen weken in rap tempo op. Real Madrid voelde zich al snel genoodzaakt om met een statement te komen en schoof de schuld in de schoenen bij journalist José Antonio Abellán, die wordt beticht van chantage. Abellán zou volgens de Spaanse grootmacht een aanzienlijk geldbedrag tegemoet willen zien om de tapes te laten verwijderen. Dat gebeurde niet, waarna alles in het openbaar verscheen. Zowel voormalig spelers als trainers van Real Madrid zijn sindsdien het slachtoffer.

In een vijftien jaar oud fragment, toen Pérez voor de eerste keer afscheid nam van zijn functie als president bij de Koninklijke, viel hij Figo hoogstpersoonlijk aan. "Figo is un hijo de puta (hoerenjong, red.)", is te horen in het fragment uit september 2006. Het is niet bekend met wie Pérez op dat moment in gesprek is. "Hij heeft de hele kleedkamer ontregeld, samen met Raúl. Die waren veruit het ergst." Real Madrid meldde in het statement dat Abellán in 2011 heeft geprobeerd om Eduardo Fernández de Blas, toenmalig vice-voorzitter van Real, om te kopen voor tien miljoen euro.

Dinsdagavond, na afloop van el Clásico voor legendes tussen Barça en Real Madrid, werd Figo om een reactie gevraagd omtrent de tapes. Figo maakte in 2000 de gewraakte overstap van Barcelona naar Real. Iets wat hem twintig jaar na dato nog altijd niet in dank is afgenomen, daar hij dinsdag werd uitgefloten. "Ik denk dat in een privégesprek uitspraken worden gedaan die niet in hun verband staan", aldus Figo. "Ik heb de gelegenheid gehad om met Pérez te spreken en hij heeft zich bij mij verontschuldigd. Voor mij is het daarmee een gesloten zaak."

"Heb je met hem gesproken nadat de audio uitkwam?", vraagt de verslaggever. "Ja, maar hé, het is een privégesprek en hij heeft zich verontschuldigd, voor mij is het een gesloten zaak", herhaalde Figo nogmaals. In de nieuwste uitgelekte tape wordt Pérez in verband gebracht met corruptie. Uit onderzoek van El Confidencial blijkt dat de voorzitter van Real Madrid rond 2009 betrokken was bij een Mexicaanse corruptiezaak. Volgens de berichtgeving kreeg het bouwbedrijf van Pérez, ACS, grote overheidsprojecten in Mexico in de schoot geworpen in ruil voor tickets voor wedstrijden van Real Madrid, gratis vluchten en hotelovernachtingen.