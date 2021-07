Bruut gevecht in catacomben: Boca Juniors-spelers vallen tegenstanders aan

Woensdag, 21 juli 2021 om 09:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:34

Boca Juniors is dinsdag uitgeschakeld op de Copa Libertadores door Atlético Mineiro. Onderwerp van gesprek in Zuid-Amerika is het enorme gevecht tussen spelers, technische staf, veiligheidsmedewerkers en politie dat na afloop ontstond. De spelers van Boca Juniors waren woedend over een arbitrale beslissing en stormden op de kleedkamer af waar de scheidsrechterstaf zich had verschanst.

De wedstrijd tussen Boca en Atlético Mineiro eindigde dinsdag in 0-0, nadat de VAR een ogenschijnlijk geldig doelpunt van de Argentijnen had afgekeurd vanwege buitenspel. In de penaltyserie was Atlético vervolgens met 3-1 te sterk. In de catacomben ging het daarna helemaal mis, toen spelers van Boca slaags raakten met die van de Braziliaanse club. Op beelden is te zien hoe de hekken in de catacomben door Boca-spelers werden ingezet als wapen.

?? De emoties liepen hoog op bij de spelers van Boca Juniors na de uitschakeling in de Copa Libertadores... Let ook op Marcos Rojo in de tunnel ???? pic.twitter.com/QQRo66gk7B — ESPN NL (@ESPNnl) July 21, 2021

De Boca-spelers wilden naar de kleedkamer van de thuisclub, waar ook de arbitrage naartoe was gevlucht. De aanwezige politie wist dat de voorkomen met de inzet van traangas. De woedende spelers van de Argentijnse topclub vernielden vervolgens hun eigen kleedkamer. Andere beelden tonen hoe Marcos Rojo, voormalig verdediger van Manchester United, en Carlos Izquierdoz inslaan op veiligheidsmedewerkers van Atlético. Op andere beelden is te zien dat Rojo een brandblusser als wapen gebruikt.

??Más imágenes de una noche caliente en Brasil ???? ?? Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo mano a mano con la seguridad de Atlético Mineiropic.twitter.com/dUor5STsrt — El Gráfico (@elgraficoweb) July 21, 2021

Volgens Argentijnse media heeft de politie meerdere arrestaties verricht. Vijf spelers van Boca Juniors, onder wie Rojo, en drie stafleden werden aangehouden en gaven op het politiebureau een verklaring af. De politie hield de spelersbus van de Argentijnse club lange tijd tegen, omdat men de zaak eerst verder wilde uitzoeken. De Argentijnse ambassadeur in Mineirão probeerde te bemiddelen en de gearresteerde spelers na het betalen van een boete vrij te krijgen.