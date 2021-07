Maurizio Pistocchi: KNVB klopte eerst bij Antonio Conte aan

Woensdag, 21 juli 2021 om 07:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:13

De KNVB heeft ook Antonio Conte benaderd om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, zo verzekert Maurizio Pistocchi. Volgens de Italiaanse sportjournalist, die meer dan 150.000 volgers op Twitter heeft, klopte de Nederlandse voetbalbond aan bij de Italiaan om te vragen naar zijn eventuele interesse als bondscoach van Oranje, maar kreeg men in Zeist te horen dat hij liever opnieuw als clubtrainer aan de slag gaat. De 51-jarige Conte was tussen 2014 en 2016 bondscoach van Italië en zit sinds eind mei zonder werkgever.

Na het debacle van het Nederlands elftal op het EK en het ontslag van Frank de Boer werden tal van trainers naar voren geschoven als eventuele nieuwe bondscoach. Ook de naam van Conte viel. Hij werd afgelopen seizoen kampioen met Internazionale, maar ruimde het veld na onenigheid met de clubleiding van i Nerazzurri. Enkele analytici zagen de komst van Conte echter al meteen als een utopie, mede omdat De Boer ‘slechts’ 1,2 miljoen euro bruto per jaar verdiende.

?? la Federazione Olandese ha sondato Antonio Conte per la guida della Nazionale Orange ma il tecnico preferisce aspettare una squadra di club ?? pic.twitter.com/UN6VpJCYr5 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 20, 2021

“Josep Guardiola, die verdient dertien miljoen euro netto bij Manchester City, bij De Boer was het 1,2 miljoen brúto. Tja, tel maar uit. Conte werd ook genoemd: die vond acht miljoen euro netto te min bij Tottenham Hotspur”, doelde journalist Mike Verweij op de mislukte gesprekken tussen de Italiaan en de Londenaren. “Arsène Wenger zag ik voorbij komen: die heeft een adviseursrol bij de FIFA, 2,5 miljoen euro netto. En Joachim Löw verdient bij de Duitse voetbalbond vier miljoen euro netto. Ik weet niet of iedereen die zelf voetbalt drie keer contributie wil betalen... het kan natuurlijk gewoon niet.”

Valentijn Driessen voegde toe dat Oranje voor buitenlandse coaches sowieso niet heel aansprekend is. “Wij vinden het Nederlands elftal natuurlijk allemaal geweldig, hét uithangbord”, gaf de chef voetbal van De Telegraaf aan . “Dat is het natuurlijk ook voor ons, maar die buitenlanders kijken er toch iets anders naar. Zinédine Zidane raakt echt niet onder de indruk van Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal van de KNVB, red.), die zich zou kunnen melden.”

Het is Louis van Gaal die binnenkort zo goed als zeker aan zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal begint. Van Gaal was eerder bondscoach tussen 2000 en 2002, een periode die eindigde met het mislopen van het WK in Zuid-Korea en Japan. Tien jaar later kreeg hij een herkansing als opvolger van Bert van Marwijk en leidde hij Oranje verrassend naar de derde plaats bij het WK in Brazilië. Het zou de eerste trainersklus worden van Van Gaal sinds zijn ontslag bij Manchester United in mei 2016.