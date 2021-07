Suriname neemt met eerste overwinning ooit afscheid van Gold Cup

Woensdag, 21 juli 2021 om 06:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:14

Suriname heeft met een overwinning afscheid genomen van de Gold Cup, het toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Het team van bondscoach Dean Gorré was dinsdagavond lokale tijd met 2-1 te sterk voor Guadeloupe. Beide landen verloren hun eerste twee wedstrijden in Groep C en hadden derhalve al voorafgaand aan het treffen in het BBVA Compass Stadium in Houston geen uitzicht meer op de kwartfinales.

Gorré koos op Amerikaanse bodem voor een 4-2-3-1 systeem met Warner Hahn op doel, een defensie met Sean Klaiber, Dion Malone, Kelvin Leerdam en Ridgeciano Haps, en daarvoor Sergino Eduard en Ryan Koolwijk. Ivenzo Comvalius, Diego Biseswar en Dimitrie Apai waren verantwoordelijk voor de toevoer richting Gleofilo Vlijter, die in de CONCACAF Nations League goed was voor tien goals in zes duels en de Gold Cup uiteindelijk met twee doelpunten in de drie groepswedstrijden afsloot.

Na veertien minuten spelen nam Suriname de leiding in Houston. Vlijter rende aan de linkerkant van het strafschopgebied achter een pass van Comvalius aan en schoot de bal uit een moeilijke hoek diagonaal achter de verbaasde doelman Kevin Ajax: 1-0. Guadeloupe, dat eerder met 1-2 van Jamaica en 1-3 van Costa Rica had verloren, reageerde goed en een ferm schot van Kelly Irep eindigde een minuut na de openingstreffer al op de lat boven Hahn. Het bleek een voorbode van de gelijkmaker, daar Matthias Phaeton niet veel later ter hoogte van de strafschopstip de bal achter Hahn schoot: 1-1.

Voor Irep was het duel na 28 minuten al voorbij. Hij kreeg rood voor een forse charge op de enkel van Comvalius en liet Guadeloupe met tien man achter. Suriname, dat met 2-0 van Costa Rica en 1-2 van Jamaica verloor, probeerde nog voor rust een tweede treffer te forceren via Apai, Koolwijk en Haps, maar Ajax stond goed in de weg. Na nog geen uur spelen, in de zoektocht naar een winnende treffer, koos Gorré ervoor om Roland Alberg, Damil Dankerlui en Sheraldo Becker binnen de lijnen te brengen.

Mede dankzij enkele reddingen van Ajax, die werd uitgeroepen tot Man of the Match, was Guadeloupe hard op weg om met tien man een gelijkspel af te dwingen, maar na 79 minuten scoorde Suriname toch nog een keer. De tien minuten eerder ingevallen Nigel Hasselbaink schoot binnen op aangeven van wederom Comvalius. Alvaro Verwey deed als invaller de laatste minuten mee. In de slotfase werd het nog ietwat grimmig na een overtreding op Biseswar. De al gewisselde Koolwijk kreeg een gele kaart en dat gold ook voor tevens gewisselde Quentin Annette, die al geel had en dus in minuut 96 een rode kaart zag.