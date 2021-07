Hake gooit deur voor Eljero Elia dicht bij FC Utrecht met harde boodschap

Dinsdag, 20 juli 2021 om 23:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:45

Eljero Elia lijkt komend seizoen geen rol van betekenis te gaan spelen bij FC Utrecht. De linkervleugelaanvaller ontbrak in de oefenwedstrijden ter voorbereiding op komend seizoen al bij de wedstrijdselectie van de Domstedelingen, en dinsdagavond lijkt trainer René Hake het definitieve vonnis te hebben geveld: Elia gaat niet mee op trainingskamp naar Zeeland.

FC Utrecht is afgereisd naar Zeeland voor het trainingskamp in aanloop naar de competitiestart. De 34-jarige Elia maakte echter geen deel uit van de 29-koppige selectie van Hake. De oefenmeester heeft de aanvaller dinsdag in een persoonlijk gesprek duidelijk gemaakt dat hij niet voorkomt in de plannen voor komend seizoen, zo meldt Voetbal International. Naar verluidt is de keuzeheer van plan om te gaan spelen met Othmane Boussaid of Bart Ramselaar.

Hake zou buitenspelers willen opstellen die naar binnen trekken, zodat er meer ruimte ontstaat voor de opkomende linksback, Django Warmerdam. De berichtgeving komt overigens niet uit de lucht vallen, want Elia zal al niet bij de wedstrijdselectie tijdens de oefenduels die tot dusver werden afgewerkt. In een eerder stadium liet Frank Schouten, zaakwaarnemer van Elia, al aan het weekblad weten dat de aanvaller vastbesloten is zich terug te knokken in het eerste elftal.

Via Twitter reageerde Elia zelf op zijn ‘verbanning’ in de oefencampagne. "De leugen is snel, maar de waarheid heeft uithoudingsvermogen", zo luidde de cryptische boodschap van Elia. Het is overigens niet bekend naar wie hij die woorden precies richtte. “Ik heb andere keuzes gemaakt. Hij was niet geblesseerd. Hij is gewoon fit”, gaf Hake na de 2-7 oefenzege op KV Mechelen tegenover De Telegraaf. “Waarom hij niet speelt? Omdat we andere keuzes maken. Op die positie hebben we heel veel jongens lopen en ik heb voor deze jongens gekozen”, vertelde de trainer even later aan Voetbal International.