Fabrizio Romano: Ajax rondt komende dagen vierde uitgaande transfer af

Dinsdag, 20 juli 2021 om 23:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:17

Olympique Lyon wil de komende dagen de transfer van André Onana afronden. Fabrizio Romano meldt dat de Fransen vaart willen zetten achter het sluiten van een overeenkomst met Ajax en dat de deal snel definitief beklonken wordt. Alleen een akkoord over de transfersom zou de definitieve transfer nog in de weg staan.

In een eerder stadium meldde L’Équippe al dat Onana een persoonlijk akkoord bereikt had met de club waar trainer Peter Bosz aan het roer staat. De overeenkomst tussen de sluitpost en Lyon mocht dan wel rond zijn, maar van een akkoord tussen Ajax en L’OL was nog geen sprake. De overeen te komen transfersom vormt naar verluidt nog een struikelblok in de onderhandelingen, maar de transfermarktexpert meldt in een livestream op Twitch is het gladstrijken van de laatste plooien slechts een kwestie van tijd is.

Volgens de berichtgeving uit Frankrijk verlangt Ajax een transfersom van tien miljoen euro, terwijl Lyon bereid zou zijn vijf miljoen euro te betalen. L’Équipe verwacht dat er een overeenkomst bereikt wordt voor een bedrag van zes miljoen euro, dat kan oplopen met bonussen. De Telegraaf gaf ruim een week geleden al te kennen dat Onana in Frankrijk zijn handtekening gaat zetten onder een vier- of vijfjarig contract.

De Franse krant meldde begin juli dat ‘bronnen rond Onana’ hadden aangegeven dat Lyon gesprekken heeft gevoerd met de sluitpost. Les Gones zouden een langetermijncontract hebben aangeboden. De doelman, die nog tot medio 2022 onder contract staat bij Ajax, wachtte nog met het doorhakken van de knoop, omdat er nog ‘andere Franse ploegen’ geïnteresseerd zouden zijn in zijn diensten. Bosz zou een belangrijke rol gespeeld hebben in de besluitvorming van de 25-jarige Onana, die met een goed gevoel terugkijkt op de eerdere samenwerking met de oefenmeester bij Ajax.

Als de deal definitief beklonken wordt, is Onana de vierde speler die deze zomer vertrekt bij de Amsterdammers. Afgelopen vrijdag werd de transfer van Kjell Scherpen naar Brighton & Hove Albion bevestigd, terwijl in een eerder stadium ook het vertek van Lassina Traoré naar Shakhtar Donetsk en de transfer Carel Eiting naar KRC Genk wereldkundig werden gemaakt. Strikt genomen tellen ook Razvan Marin en Noa Lang als uitgaande transfer voor het seizoen 2021/22, al was hun exit vanwege een verplichte koopoptie al eerder bekend.