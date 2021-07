Woedende zaakwaarnemer Braithwaite haalt uit: ‘Wat een onzin, allemaal onzin'

Dinsdag, 20 juli 2021 om 20:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:29

Zaakwaarnemer Hasan Cetinkaya is niet te spreken over de verspreide geruchten rondom Martin Braithwaite. De spits van Barcelona was volgens het Catalaanse Sport dicht bij een overstap naar Wolverhampton Wanderers. Cetinkaya zegt echter in het Deense BT dat er van die berichtgeving ‘helemaal niets waar’ is.

De Spaanse sportkrant meldde maandag dat Jorge Mendes, onder meer zaakwaarnemer van Cristiano Ronaldo, er alles aan doet om Braithwaite onder te brengen bij the Wolves. Barcelona zou de Deense aanvaller zo snel mogelijk willen slijten voor vijftien miljoen euro, om daarmee weer ruimte te creëren in de salarishuishouding. Met name een aantal clubs uit de Premier League is bereid om de gewenste vraagprijs op tafel te leggen voor Braithwaite. “Het is allemaal onzin, alle verhalen zijn onzin”, reageert Cetinkaya op de berichten uit Spanje.

De belangenbehartiger van Braithwaite vindt zowel het verhaal uit de Spaanse wandelgangen vreemd als de eventuele rol van Mendes bij de zogenaamde deal. “Mendes heeft niets te maken met Braithwaite. Mendes heeft helemaal geen spelers bij Barcelona; hij heeft alleen spelers bij Wolverhampton. Hij kan zich richten op zijn spelers bij Wolves, dan zorg ik voor mijn spelers bij Barcelona”, foetert Cetinkaya in het Deense dagblad.

Braithwaite zou bovendien helemaal niet bezig zijn met een vertrek uit Barcelona, zo geeft zijn zaakwaarnemer te kennen. “Hij speelt bij de grootste club ter wereld, werkt samen met een van de beste trainers ter wereld. Vanaf dag één heeft hij alle verwachtingen zowel qua speeltijd als qua bijdragen overtroffen. Hij is er gelukkig en hij zal doorgaan bij Barcelona”, besluit de geïrriteerde Cetinkaya.