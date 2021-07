Louis van Gaal is zo goed als binnen als bondscoach van Oranje

Dinsdag, 20 juli 2021 om 19:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:12

Louis van Gaal treedt binnenkort voor de derde keer aan als bondscoach van het Nederlands elftal. De NOS meldt dat de onderhandelingen tussen de KNVB en Van Gaal in de afrondende fase zijn. De beoogde bondscoach krijgt de taak om Oranje naar het WK in Qatar te leiden, dat november volgend jaar begint.

De omroep bevestigt dat Henk Fraser en Danny Blind de assistenten van Van Gaal moeten worden. Fraser is trainer van Sparta Rotterdam en gaat de functie mogelijkerwijs combineren met het Nederlands elftal. Met Blind werkte Van Gaal tussen 2012 en 2014 ook al samen bij Oranje. Toen bereikte het trainersduo de halve finale van het WK in Brazilië. Onduidelijk is of Blind uit de raad van commissarissen stapt bij Ajax, indien hij aan de slag gaat voor de KNVB.

Ook is nog onbekend wie de keeperstrainer van Van Gaal wordt. De meest voor de hand liggende naam is Frans Hoek, die bij Ajax, Barcelona, Bayern München, Manchester United en het Nederlands elftal samenwerkte met Van Gaal. De 64-jarige Hoek is momenteel technisch directeur van Orange County SC, een club op het tweede niveau in de Verenigde Staten.