Feyenoord lijkt spoedig verlost te raken van Nicolai Jörgensen

Dinsdag, 20 juli 2021 om 18:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:17

Nicolai Jörgensen is op weg naar de uitgang bij Feyenoord. De dertigjarige spits is in verregaande onderhandelingen met het Turkse Kasimpasa, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. "Nog niets officieel, maar een deal is nu vrij dichtbij", aldus het doorgaans goedgeïnformeerde Twitter-account.

Jörgensen heeft geen toekomst bij Feyenoord en besloot in overleg met Arne Slot zelfs niet mee te trainen met de selectie. De Deen drukt met een salaris van naar verluidt 1,7 miljoen euro per jaar zwaar op de begroting, dus de belangstelling vanuit Turkije komt als geroepen voor Feyenoord. Jörgensen, die na vijf jaar in Rotterdam zelf ook toe is aan een nieuwe uitdaging, mag transfervrij vertrekken.

Opmerkelijk genoeg is Jörgensen door Feyenoord wel ingeschreven voor de Conference League, zo wist Voetbal International dinsdag te onthullen. De centrumspits zou in geval van nood toch in Europees verband in actie komen voor de Rotterdamse club. Feyenoord vliegt woensdagochtend richting Kosovo voor de eerste ontmoeting met FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League van donderdagavond. De returnwedstrijd in De Kuip staat voor donderdag 29 juli op de agenda.

Feyenoord heeft nog geen vervanger voor Jörgensen aangetrokken en lijkt met Róbert Bozeník als eerste spits te gaan starten tegen Drita. Wel trok de club met Alireza Jahanbakhsh een vervanger aan voor Steven Berghuis, maar de Iraanse aanvaller is nog niet speelgerechtigd in de tweede voorronde van de Conference League. "Alireza heeft vier weken vakantie gehad, je kan niet verwachten dat hij over drie dagen al zo'n wedstrijd speelt", zei Slot deze week al.