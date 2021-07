Schmidt spaart Ihattaren niet: ‘Geen gemakkelijk jaar met hem’

Dinsdag, 20 juli 2021 om 17:56 • Rian Rosendaal

Roger Schmidt heeft dinsdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de ontmoeting met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League een duidelijk signaal afgegeven richting Mohamed Ihattaren. De trainer van PSV kijkt terug op een in zijn ogen 'moeilijk jaar' met de aanvallende middenvelder in Eindhoven. Schmidt weigert echter om Ihattaren af te schrijven en de samenwerking krijgt dan ook een nieuwe kans.

"Op dit moment is Mohamed gewoon één van mijn 23 spelers", benadrukt Schmidt dinsdag op de persbijeenkomst in het Philips Stadion. "Die spelers zijn allemaal fit, dat is goed, dus is hij zeker een optie voor mij." De middenvelder krijgt vervolgens een duidelijke boodschap mee van zijn trainer. "Het was geen makkelijk jaar voor hem, maar ook niet mét hem. Maar elke voorbereiding is weer een nieuwe kans om je te laten zien als speler. Dat doet hij ook , hij vecht voor zijn minuten", aldus Schmidt, die gelijk aangeeft dat Ihattaren nog flink wat stappen moet zetten als profvoetballer.

"Waarin hij beter moet worden? Hij moet betrouwbaarder worden. Waarin? Qua tactiek, mentaliteit en motivatie. In álle opzichten dus", geeft de oefenmeester van PSV mee aan de pas negentienjarige middenvelder. Schmidt kijkt daarnaast alvast vooruit op de eerste confrontatie met Galatasaray van woensdagavond. De Turkse topclub kent mede door een aantal coronagevallen een rommelige voorbereiding, maar desondanks is de Duitser op zijn hoede voor de aanstaande opponent.

"Galatasaray is een ontzettend ervaren team en heeft in Fatih Terim een coach die alles heeft meegemaakt. Ze hebben net als wij een wat andere voorbereiding gehad dan de afgelopen jaren, maar zullen zeker goed voorbereid aan de aftrap van de wedstrijd staan", waarschuwt Schmidt zijn spelersgroep. Toch houdt de coach vertrouwen in een vervolg van het Europese avontuur van PSV. "De sleutel om ons te kwalificeren hebben we zelf in hand. We moeten overtuigd zijn van onze speelwijze. We hebben er deze voorbereiding hard voor gewerkt."