AC Milan opgeschrikt door keelkanker bij algemeen directeur

Dinsdag, 20 juli 2021 om 16:01 • Rian Rosendaal

Bij Ivan Gazidis is door de doktoren keelkanker geconstateerd, zo maakt AC Milan dinsdagmiddag wereldkundig. Het artsenteam heeft de algemeen directeur van de Italiaanse grootmacht in de afgelopen periode uitgebreid getest en op basis daarvan is de verwachting dat hij volledig zal herstellen. Gazidis, die in speciale klinieken zal worden behandeld, blijft voorlopig wel gewoon aan het werk, zo klinkt het.

"De diagnose kanker komt natuurlijk nooit gelegen", zo laat Gazidis dinsdag weten in een verklaring. "Maar gelukkig is dit een vorm van kanker die goed te genezen valt en daarnaast is de diagnose ook positief. Het medische team is echt van wereldniveau en ik heb de steun van geliefden en iedereen binnen AC Milan. Op basis van de adviezen die ik krijg heb ik vertrouwen in een succesvolle behandeling van de kanker, terwijl ik ook uitga van een volledig herstel", blijft de Milan-bestuurder optimistisch naar de toekomst kijken.

"Mijn diagnose laat nog maar eens zien hoe belangrijk het is om je regelmatig medisch te laten checken, zelfs als je geen last hebt van symptomen. Ik wil hierbij iedereen op het hart drukken om gezondheid altijd op de eerste plaats te zetten, zelfs als het dagelijks leven en werk veel tijd opslokken. Het is heel belangrijk om op regelmatige basis medische testen te ondergaan", aldus Gazidis, die de hechte onderlinge band bij Milan nog maar eens benadrukt. "We hebben een sterk team, op en naast het veld. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in de komende weken stappen gaan zetten als club. Ik hoop jullie snel te zien en zoals altijd: Forza Milan."

AC Milan benadrukt in het statement van dinsdag dat iedereen binnen de club Gazidis een spoedig herstel toewenst: "We staan allemaal achter je." De algemeen directeur is sinds september 2018 verbonden aan de grootmacht uit Milaan. Tussen 2008 en 2018 was hij in dezelfde functie werkzaam bij Arsenal.