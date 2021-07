‘Ik denk dat ik nog altijd van waarde had kunnen zijn voor Feyenoord’

Dinsdag, 20 juli 2021 om 15:19 • Rian Rosendaal

Sven van Beek geeft toe dat het afscheid bij Feyenoord hem pijn heeft gedaan. De centrale verdediger, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan WIllem II, kreeg nog niet zolang geleden te horen dat de Rotterdamse club hem geen nieuw contract zou aanbieden. Van Beek kijkt aan de andere kant met optimisme naar de toekomst, nu de mandekker in sc Heerenveen al snel een nieuwe club heeft gevonden.

"Ik denk dat ik nog altijd van waarde had kunnen zijn voor Feyenoord", verzucht Van Beek dinsdag in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Jammer dat het zo is gelopen. Kijkend naar de belangstelling die er in het verleden was van AS Monaco, was ik er liever op een andere manier vertrokken." De aanwinst van Heerenveen kon in januari 2019 voor acht miljoen euro overstappen naar Monaco. Vanwege zijn dramatische optreden in de uitwedstrijd tegen AZ zette de club uit de Ligue 1 de belangstelling destijds op een laag pitje.

De focus ligt vanaf nu echter volledig op zijn avontuur bij Heerenveen, dat Van Beek deze maandag officieel presenteerde als zomeraanwinst. "Natuurlijk streef je als sportman het hoogst haalbare na, dus natuurlijk wil je het allerliefst in de top spelen. Maar ik ben oprecht heel blij met mijn kans bij SC Heerenveen. Dit is een club met heel veel potentie." Van Beek kijkt vooral uit naar de derby met het gepromoveerde SC Cambuur. "Ja, wedstrijden waar heel veel druk op staat zijn de allermooiste om te spelen. Ik heb er zin in, echt waar."

Van Beek hoopt in Friesland langere tijd blessurevrij te blijven, iets wat hem in zijn periode bij Feyenoord nauwelijks lukte. "Of ik mezelf een pechvogel vind? Nee, dat soort termen zal ik niet snel gebruiken", geeft hij antwoord op zijn eigen vraag. "Ik heb het zwaar gehad, dat wel. Steeds weer in de gym, je steeds weer terug moeten knokken. Dat doet pijn. Op een bepaald moment dacht ik echt: ‘Waar doe ik het allemaal voor?’ Er zijn echt momenten geweest dat ik zoiets had van: ‘ik stop ermee’. Gelukkig had ik altijd mensen om me heen die me daarvan afhielden", aldus Van Beek.