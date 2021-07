PSV treft in ‘chaos’ verkerend Galatasaray: ‘Ze zijn niet direct kansloos’

Dinsdag, 20 juli 2021 om 16:30 • Thijs Verhaar • Laatste update: 16:54

PSV neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen Galatasaray, dat woensdagavond om 21.00 uur de tegenstander is in het Philips Stadion. De Eindhovenaren kennen tot nu toe een veel betere voorbereiding dan de Turken, waren een stuk slagvaardiger op de transfermarkt en zijn ook historisch gezien sterk in het voordeel. Toch zijn er op voorhand ook wat twijfels. Dit is alles wat je in aanloop naar het tweeluik moet weten.

Door Thijs Verhaar

Een Champions League-waardig affiche noemde Nordin Amrabat het maandag bij ESPN. “Zeker, twee grootmachten eigenlijk. Grootmacht in Nederland en grootmacht in Turkije”, aldus de oud-speler van beide clubs. Hij vindt het daarom moeilijk in te schatten wie de favoriet is. “PSV heeft een goede selectie en vier of vijf goede transfers gedaan. Galatasaray heeft niet veel aangekocht.” In totaal heeft de Turkse topclub twaalf spelers uitgezwaaid, terwijl er tot nu toe slechts drie nieuw zijn verwelkomd, weet ook de analist en voormalig aanvaller van beroep. “Maar ze hebben toch een hele ervaren, geslepen selectie”, waarschuwt hij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inderdaad is Galatasaray met een behoorlijk sterke selectie afgereisd naar Eindhoven. Trainer Fatih Terim heeft onder meer Radamel Falcao, Arda Turan, Fernando Muslera en Sofiane Feghouli opgenomen in zijn 23-koppige selectie, die met Ryan Babel en voormalig NAC Breda-speler Ömer Bayram ook na het vertrek van Ryan Donk en Halil Dervisoglu nog een flink Nederlands tintje heeft. Het aflopende contract van Donk werd niet verlengd en het avontuur in de Süper Lig van Dervisoglu krijgt ook geen vervolg. Hij werd afgelopen seizoen net als onder meer Henry Onyekuru en Gedson Fernandes gehuurd en maakte deel uit van het elftal dat zich met een machtige eindsprint op de tweede plaats nestelde en slechts één doelpunt tekort kwam om Besiktas van de titel af te houden.

Ryan Donk is een van de twaalf (!) spelers die Galatasaray deze zomer hebben verlaten.

De succesvolle ploeg is echter rap uiteen gevallen en ook de voorbereiding van de Turken verloopt allerminst vlekkeloos. Galatasaray wilde afgelopen week een oefenduel spelen tegen Olympiacos, maar werd vanwege gedoe over een PCR-test tegengehouden op het vliegveld van Athene. Zodoende hebben de mannen van Fatih Terim woensdag al elf dagen geen wedstrijd gespeeld, want op zaterdag 10 juli werkte men het laatste oefenduel af tegen competitiegenoot Kasimpasa (4-2 winst). Weer veertien dagen eerder ging Dinamo Boekarest met 2-1 over de knie, waardoor de Turken pas twee oefenpotjes in de benen hebben en nauwelijks weten waar ze staan.

Tel daarbij op dat de club maanden in onzekerheid leefde met presidentsverkiezingen (uiteindelijk gewonnen door Burak Elmas), dat de ploeg door de aanleg van een nieuwe grasmat niet in het eigen stadion kan aantreden, maar moet uitwijken naar de thuishaven van Basaksehir en je kunt spreken van chaos. Doe er ook nog een dubbele coronabesmetting en een transfersoap waardoor de vorig jaar aangetrokken Ogulcan Caglayan nog altijd niet speelgerechtigd is in Europese duels bij en je snapt precies waarom veel Turken ‘hun’ Galatasaray geen cent geven voor de overlevingskansen tegen PSV. Toch is er met het aanblijven van de zeer ervaren oefenmeester Fatih Terim in Turks perspectief ook nog wat goed nieuws te melden.

Hij houdt ondanks het vertrek van twaalf spelers, twee corona-absenties en de niet speelgerechtigde Caglayan ‘gewoon’ vast aan zijn 4-1-4-1-systeem dat hem in het verleden veel succes heeft gebracht. Nieuwkomer Aytac Kara maakte als defensieve middenvelder indruk door in beide oefenduels een vrije trap binnen te schieten en de eveneens transfervrij aangetrokken Alpaslan Öztürk straalde rust uit in het hart van de defensie. Tegen PSV moet hij naar verwachting echter als rechtsback aantreden, want de vaste rechtsachter DeAndre Yedlin ontbreekt net als middenvelder Emre Akbaba met een coronabesmetting. Tegelijkertijd moet Terim ook zijn tweede rechtsback Omar Elabdellaoui missen vanwege een heftige oogblessure die hij opliep tijdens een vuurwerkongeval rond de jaarwisseling. Daardoor heeft Cim Bom nu geen enkele rechtsachter meer over en moet de coach terugvallen op de niet bijster snelle Öztürk.

Het defensieve centrum wordt dan naar verwachting gevormd door de Braziliaan Marcao en de sterke Congolees Christian Luyindama, terwijl Ömer Bayram door Turkse media een plekje in de basis krijgt toegedicht als linksback. Kara is dan zoals gezegd de defensieve middenvelder en hij krijgt vermoedelijk een blok van vier man voor zich: Kerem Aktürkoglu, Emre Kilinc, Feghouli en Ryan Babel. De eenzame spits voorin lijkt Mostafa Mohamed te worden, al kan het ook zomaar zijn dat Terim voor dit belangrijke tweeluik toch opeens teruggrijpt op oude krijger Falcao. Het is volgens Turkse kranten bijna niet te voorspellen door de ultrakorte voorbereiding, maar hun voorkeur lijkt uit te gaan naar de wendbare en snelle Egyptenaar. Hij wordt gehuurd van Zamalek en was in de tweede seizoenshelft al goed voor acht goals in zestien competitiewedstrijden.

Daarmee kan hij net als vrijetrappenspecialist Kara zorgen voor dreiging bij PSV, waar zomeraanwinst Joël Drommel op doel al goed heeft kunnen wennen aan zijn nieuwe defensie. In drie van de vier oefenduels startten Phillipp Mwene, André Ramalho, Olivier Boscagli en Philipp Max voor zijn neus, terwijl trainer Roger Schmidt in de laatste twee oefenpotten ook exact dezelfde middenvelders en voorhoede uitkoos in een 4-2-3-1-formatie. Daarmee wijkt hij iets af van zijn vorig jaar geïmplementeerde 4-2-2-2-variant, maar met Marco van Ginkel en Ibrahim Sangaré als centrale middenvelders en daarvoor Noni Madueke, Mario Götze, Yorben Vertessen en spits Eran Zahavi lijkt hij zijn ideale formatie tegen Galatasaray al te hebben gevonden.

Tegelijkertijd heeft hij door slagvaardig handelen van de clubleiding voldoende opties om te variëren in opstelling of speelstijl. De Eindhovenaren hebben alles op alles gezet om de groepsfase van de Champions League te halen en daarvoor reeds vijf basiswaardige versterkingen gehaald. De ploeg weet inmiddels dat het bij winst op Galatasaray in de derde voorronde van het miljardenbal aantreedt tegen de winnaar van Celtic tegen FC Midtylland, terwijl een nederlaag zorgt voor een terugzetting naar de derde voorronde van de Europa League, waarin het Schotse St. Johnstone de tegenstander is. Indien ook dat duel verloren gaat, resteert nog een play-offduel voor de Conference League.

Driessen begrijpt niets van PSV: ‘Dan wordt afstand met Ajax wéér groter’

Valentijn Driessen uitte zich dinsdag bijzonder kritisch op enkele keuzes die PSV en trainer Roger Schmidt hebben gemaakt in aanloop naar het tweeluik met Galatasaray. Lees artikel

Volgens de bookmakers hoeft PSV zich daarover echter geen zorgen te maken. De Eindhovenaren worden gezien als favoriet in het tweeluik met Galatasaray en ook de Turkse journalist Samet Cayir van Goal wijst naar PSV. “Zij hebben zich goed versterkt en rustig voorbereid, terwijl het bij Gala een chaos was”, meldt hij aan Voetbalzone. Hij denkt dat het gebrek aan ritme de Turken op gaat breken, al ziet hij wel een klein voordeel in de recente regelwijziging van de UEFA. Uitgoals tellen niet langer dubbel, waardoor Galatasaray zelfs bij een hypothetische 3-0 zeperd in Eindhoven nog een kleine kans maakt in de return op Turkse bodem. “Ze zijn dus hoe dan ook niet direct kansloos. Ik denk echter dat PSV over twee duels gewoon gaat winnen, zelfs nu zij ook twee belangrijke spelers moeten missen.”

De journalist verwijst daarmee naar Donyell Malen en Denzel Dumfries, die zoals bekend allebei de ruimte krijgen om een transfer te maken. Zij kwamen tijdens de hele voorbereiding niet in actie en zitten nu ook niet bij de wedstrijdselectie. Verder heeft Roger Schmidt een fitte selectie tot zijn beschikking. Zelfs EK-ganger Cody Gakpo rekent erop dat hij ondanks een zeer korte vakantie alweer een rol van betekenis kan betekenen tegen Galatasaray. “Ik heb niet veel wedstrijden nodig om ritme te voelen. Dat heb ik vorig seizoen wel gemerkt”, verzekerde hij deze week aan De Telegraaf. “Iedereen wil de groepsfase van de Champions League halen. Daar gaan we voor en ik denk dat we er klaar voor zijn”, aldus de vleugelaanvaller, die Vertessen vermoedelijk in de tweede helft af gaat lossen tegen de Turkse grootmacht en mogelijk zelfs een basisplaats krijgt.

Cody Gakpo is nog maar nauwelijks terug van zijn vakantie na het EK met het Nederlands elftal, maar denkt toch een grote rol te kunnen spelen tegen Galatasaray.

Indien Gakpo gelijk krijgt en PSV zich via de tweede, derde en vierde voorronde plaatst voor de groepsfase van de Champions League, wordt dat de zeventiende keer keer voor de Eindhovenaren. Daarmee zouden zij gelijke tred houden met recordhouder Ajax, dat zich als kampioen reeds heeft geplaatst voor de groepsfase en dat ook voor de zeventiende keer mee gaat maken. Historisch gezien is een treffen met Galatasaray in ieder geval veelbelovend voor PSV. In 2006 bereikten de Eindhovenaren de knock-outfase van het miljardenbal door de Turken te verslaan en in feestjaar 1987 ging men zelfs met de eindzege van de toenmalige Europa Cup I aan de haal nadat Galatasaray in de eerste ronde werd verslagen. In de geschiedenis speelde PSV achtmaal thuis tegen een Turkse ploeg en de balans is bijna perfect te noemen: zeven zeges, één gelijkspel, nul nederlagen.

De enige zorg voor PSV is dat het zonder Dumfries en Malen voorlopig wat minder makkelijker scoort dan afgelopen seizoen. De ploeg begon de oefencampagne weliswaar goed met een 6-2 zege op en een 1-10 overwinning op Delbrücker SC, maar een magere 0-0 tegen Osnabrück en een krappe 1-0 winst op PAOK maken duidelijk dat het voorin nog niet altijd even vlekkeloos gaat zonder de vermoedelijk naar Borussia Dortmund vertrekkende Malen. Tegen de Grieken werden maar liefst 26 doelpogingen genoteerd, maar alleen Madueke trof eenmaal doel. Spits Eran Zahavi maakt zich echter niet ongerust. Hij vertelde onlangs nog aan het Eindhovens Dagblad dat de ploeg mede dankzij de vijf nieuwe aanwinsten ‘sterker en volwassener’ is dan vorig jaar, dus ziet hij een vroegtijdige uitschakeling zoals vorig seizoen tegen Olympiacos niet nogmaals gebeuren. “We moeten winnen van Galatasaray en dat gaan we ook doen.”

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangaré; Madueke, Götze, Vertessen; Zahavi.

Vermoedelijke opstelling Galatasaray: Muslera; Öztürk, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram; Kara; Kerem Aktürkoglu, Emre Kilinc, Feghouli, Babel; Mostafa Mohamed.