Tuttosport pakt uit richting Marco van Basten: ‘Je zit verkeerd’

In Italië zijn ze het niet eens met de kritieken van Marco van Basten richting Matthijs de Ligt tijdens het afgelopen EK. De analist zag de centrumverdediger tegen Oostenrijk (2-0) de nodige dingen fout doen en haalde dat naar voren in zijn analyse voor de NOS. Van Basten vond vooral dat De Ligt meer leiding moest geven aan de achterhoede van Oranje. Ook twijfelde Van Basten of De Ligt wel iets had opgestoken bij Juventus. In Italië zijn ze het duidelijk niet eens met de analyse van de voormalig spits van AC Milan.

"De Ligt is een centrale verdediger en hij moet meer leiding geven", zo oordeelde Van Basten na afloop van de tweede groepswedstrijd van Oranje op het EK. "Of Stefan de Vrij moet met zijn man mee, of hij moet zelf mee, of hij moet stappen", kreeg de mandekker als advies mee. "Je moet je laten horen, laten gelden. Want jij moet de verdediging leiden. Hij loopt gewoon achter zijn man aan en laat een gapend gat achter. De Ligt is naar Italië gegaan om te leren verdedigen, maar ik denk dat hij weinig heeft opgestoken daar."

Tuttosport pakt dinsdag groot uit met een verhaal over de kritieken van Van Basten aan het adres van De Ligt onder de titel 'Sorry Van Basten, maar je zit verkeerd over De Ligt'. "De Ligt is nog heel erg jong, maar hij heeft een geweldige potentie", vertelt Franco Baresi, die tussen 1977 en 1997 het shirt van AC Milan droeg. "Hij heeft al in de belangrijkste competities gespeeld en heeft alles in zich. Kracht, persoonlijkheid, snelheid, uitstraling. Misschien moet hij meer nadenken over zijn acties in plaats van te spelen op instinct, maar we zijn hier allemaal op afgestraft toen we jong waren. Van Basten kennende wilde hij de speler alleen maar stimuleren."

De Ligt nam het commentaar van Van Basten ter harte en zei het mooi te vinden dat 'meneer Van Basten' hem van dergelijke kritiek voorzag. "Over De Ligt valt niet te twisten, hij heeft een enorm potentieel en is nog erg jong", doet ook Fabio Capello zijn zegje over de ontwikkeling van De Ligt. "Elke coach brengt iets over op een speler, sommigen meer, anderen wat minder. Allegri zal erg belangrijk zijn voor De Ligt." Capello had als trainer de verantwoordelijkheid bij onder meer AC Milan, Real Madrid, Juventus en Engeland en maakt zich geen enkele zorgen over de toekomst van De Ligt.

Ook Giuseppe Bergomi wordt door Tuttosport gevraagd naar zijn mening. De voormalig centrumverdediger van Internazionale is van mening dat De Ligt veel heeft geleerd van Maurizio Sarri en Andrea Pirlo. "Qua kenmerken zal hij nooit een Bonucci worden en in een verdediging met drie man zal hij niet in het centrum kunnen spelen zoals bij het Nederlands elftal. Maar hij is goed met zijn tackle, snel, fysiek sterk. Je gaat na dit seizoen zien wat voor een sprongen hij heeft gemaakt onder Massimiliano Allegri. Hij werkt veel op de trainingen met situaties als één tegen één, twee tegen twee, in ondertalsituaties. Je mag niet vergeten dat De Ligt geboren is in 1999, maar nu al een van de besten ter wereld is."