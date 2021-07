Galatasaray ondanks tegenslag met grote namen naar Eindhoven

Dinsdag, 20 juli 2021 om 10:35 • Rian Rosendaal

Galatasaray reist met een behoorlijk sterke selectie af naar Eindhoven voor de eerste ontmoeting met PSV in de tweede voorronde van de Champions League. Trainer Fatih Terim heeft onder meer Radamel Falcao, Arda Turan, Fernando Muslera en Sofiane Feghouli opgenomen in de 23-koppige selectie van de Turkse topclub. Ook Ryan Babel en voormalig NAC Breda-speler Ömer Bayram mogen zich opmaken voor de clash in Eindhoven van woensdagavond.

Verdediger DeAndre Yedlin en middenvelder Emre Akbaba lijken bij Galatasaray te ontbreken vanwege besmetting met het coronavirus. Vorige week al werd gemeld dat twee spelers besmet waren geraakt, al werden toen om privacyredenen geen namen naar buiten gebracht. Ogulcan Caglayan blijft achter in Turkije vanwege een conflict tussen de club uit Istanbul en de Turkse voetbalbond. Terim heeft verder geen blessureproblemen of andere tegenvallers in zijn selectie.

Galatasaray kende een enigszins rommelige voorbereiding op het eerste treffen met PSV in Europees verband. Men zou in aanloop naar het duel in het Philips Stadion deze week oefenen tegen Olympiacos, maar Galatasaray keerde zonder een minuut gespeeld te hebben terug richting Istanbul. Reden was gedoe over een PCR-test op het vliegveld van Athene. Op de website schreef de Turkse club zelfs over 'het schenden van de mensenrechten'. "Ondanks het feit dat onze coach Fatih Terim en enkele van onze spelers zich constructief gedroegen en de nodige maatregelen namen, werden ze op een uiterst ongepaste en zelfs arrogante manier behandeld", viel te lezen.

De heenwedstrijd van Galatasaray tegen PSV begint woensdagavond om 21.00 uur. Een week later, op 28 juli, is de returnwedstrijd op Turkse bodem. De winnaar van het tweeluik in de tweede voorronde van de Champions League gaat in de derde voorronde de strijd aan met Celtic of FC Midtylland, zo heeft de loting van maandag uitgewezen. De verliezer krijgt in de derde voorronde van de Europa League te maken met het Schotse St. Johnstone.

Volledige selectie Galatasaray:

Doel: Fernando Muslera, Berk Balaban, Fatih Öztürk

Verdediging: Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Emre Tasdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Valentine James Ozornwafor,

Middenveld: Atalay Babacan, Aytaç Kara,

Aanval: Kerem Aktürkoglu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Baris Alper Yilmaz, Emre Kilinc, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.