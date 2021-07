Sarri zet beledigende Lazio-fans keihard op hun plek tijdens openbare training

Dinsdag, 20 juli 2021 om 10:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:37

Een openbare trainingssessie van Lazio is afgelopen weekend niet geheel vlekkeloos verlopen. Maurizio Sarri voelde zich genoodzaakt om de training tijdelijk stil te leggen toen supporters het gemunt hadden op Vedat Muriqi. Daar was de Italiaanse oefenmeester niet van gediend, waarna hij een tijdelijke pauze inlaste en de fans vermanend toesprak. "Als ik jullie nog iets hoor zeggen over Vedat Muriqi, laat ik jullie hier verwijderen."

Sarri lijkt met het gebaar een duidelijk signaal af te willen geven aan de fans, die afgelopen seizoen niet te spreken waren over de prestaties van Muriqi. Supporters van Lazio hebben het tijdens de voorbereiding veelvuldig gemunt op de centrumspits. Muriqi werd vorig jaar zomer voor een slordige twintig miljoen euro overgenomen van Fenerbahçe, maar heeft nog niet kunnen overtuigen in de Italiaanse hoofdstad. De Kosovaar wist slechts één keer te scoren in de 27 keer dat hij in actie kwam in de Serie A. Ook in de strijd om de Coppa Italia scoorde hij eenmaal.

Maurizio Sarri stopped a training session after hearing Lazio fans insult Vedat Muriqi, who has struggled to adapt since joining from Fenerbahçe for €17.5 million. Sarri's response: "“If I hear you say anything against Muriqi, I’ll make you all leave." pic.twitter.com/bs5WemgRG9 — Zach Lowy (@ZachLowy) July 19, 2021

Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe Sarri naar het hek met de fanatieke aanhang loopt om hen vermanend toe te spreken. "Als ik jullie nog iets hoor zeggen over Vedat Muriqi, laat ik jullie hier verwijderen", is Sarri onverbiddelijk. De toespraak wordt afgesloten met een kortstondig applaus van de fans. 'Grande, grande', klinkt het. Sarri lijkt met zijn woorden het volledige vertrouwen in de Kosovaarse aanvalsleider uit te spreken. La Gazzetta dello Sport schrijft dat Muriqi komend seizoen de belangrijkste stand-in moet worden van Ciro Immobile, daar de Kosovaar een streepje voor heeft op Felipe Caicedo.

Het is niet voor het eerst deze voorbereiding dat een speler van Lazio negatief in het daglicht komt. Ook aanwinst Elseid Hysaj maakte hardhandig kennis met de fanatieke aanhang van Lazio. De 27-jarige vleugelverdediger besloot bij zijn ‘ontgroening’ voor de selectie van de Romeinen het lied Bella Ciao, bekend geworden door de populaire Netflix-serie La casa de papel, ten gehore te brengen. Dat zorgde op social media voor enkele vervelende reacties vanuit het (extreem)rechtse kamp van Lazio. Bella Ciao is van oorsprong een Italiaans strijdlied van partizanen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetten tegen het fascisme en nationaalsocialisme.